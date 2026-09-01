Segundo Informe de Sheinbaum: soberanía energética, carreteras, trenes y agua concentran inversión en infraestructura

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó durante su Segundo Informe de Gobierno un balance de la infraestructura desarrollada en energía, carreteras, ferrocarriles, agua, puertos y aeropuertos, con especial énfasis en la recuperación de la soberanía energética.

Desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que la reforma constitucional permitió recuperar a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas, y señaló que la estrategia busca fortalecer la generación eléctrica, ampliar las redes y reducir la dependencia energética del exterior.

Sheinbaum informó que al término del sexenio se habrán incorporado 32 mil megawatts adicionales al Sistema Interconectado Nacional, mientras que la participación de energías renovables aumentará de 24 a 38 por ciento.

¿Qué avances presentó Sheinbaum en soberanía energética?

La Presidenta señaló que se construyen seis nuevas plantas de ciclo combinado, con capacidad de 3 mil megawatts, además de la rehabilitación, modernización y repotenciación de ocho centrales hidroeléctricas.

Como parte de los esquemas de inversión mixta, fueron aprobados 38 proyectos de generación eléctrica que aportarán 8 mil 25 megawatts y más de 2 mil 500 megawatts de almacenamiento, con una inversión estimada de 10 mil 600 millones de dólares.

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La CFE también inició un plan de inversión superior a 244 mil millones de pesos para modernizar y ampliar las redes de transmisión y distribución.

En electrificación, el Gobierno reportó 20 mil 377 obras que han beneficiado a más de 600 mil personas en 13 mil comunidades apartadas. La meta es alcanzar una cobertura de 99.9 por ciento en 2030.

Pemex reduce deuda y aumenta capacidad de refinación

Sheinbaum informó que la deuda de Pemex se redujo en 20 mil millones de dólares, mientras que la producción petrolera se ubica en 1.77 millones de barriles diarios y la de gas natural en casi 5 mil millones de pies cúbicos por día.

El Sistema Nacional de Refinación procesa más de 1.5 millones de barriles diarios, mientras avanzan las coquizadoras de Tula y Salina Cruz.

También destacó el Plan Nacional de Gasoductos, que contempla una inversión de 141 mil millones de pesos hacia 2030, con el objetivo de ampliar la red de transporte de gas natural.

Carreteras y trenes forman parte del plan de infraestructura

En materia carretera, el Gobierno reportó un avance de 88 por ciento en la repavimentación de 51 mil kilómetros de carreteras libres de peaje.

Sheinbaum señaló además que el programa de ampliación y mejoramiento contempla una inversión de 700 mil millones de pesos para 5 mil kilómetros.

Durante los primeros dos años se construyeron 70 puentes y distribuidores viales y otros 35 se encuentran en proceso. También se terminaron 135 caminos artesanales equivalentes a 368 kilómetros.

En transporte ferroviario, el Tren Maya ha trasladado 2.5 millones de pasajeros, mientras que el Tren Interoceánico acumula 2 millones de toneladas de carga.

Gobierno impulsa obras de agua y saneamiento

La Presidenta también destacó la infraestructura hidráulica. Señaló que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales permitió recuperar más de 5 mil millones de metros cúbicos de agua, cantidad que, de acuerdo con su mensaje, podría abastecer durante un año a más de 90 millones de personas.

El Gobierno trabaja además en 17 proyectos estratégicos de agua, moderniza más de 250 mil hectáreas de infraestructura hidroagrícola y desarrolla obras de saneamiento en ríos como Atoyac, Lerma, Santiago y Tula.

A estas acciones se suman 24 mil obras de agua potable y drenaje en 2 mil 183 municipios.

Segundo Informe de Gobierno. Palacio Nacional https://t.co/uCe1PE8VkK — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 1, 2026

Puertos y aeropuertos también reciben inversión

Sheinbaum informó que se modernizan siete puertos, con trabajos ya iniciados en Manzanillo, así como 11 aeropuertos internacionales.

Entre las obras mencionadas se encuentran la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y trabajos en las terminales de Puerto Escondido y Tepic.

Con este conjunto de proyectos, la administración federal colocó la infraestructura y la soberanía energética como dos de los principales ejes de inversión presentados durante el Segundo Informe de Gobierno.

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