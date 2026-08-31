Inicia construcción del Centro Estatal para el Autismo con inversión de 90 mdp en Yucatán

Con una inversión inicial de 90 millones de pesos, el Gobierno del Estado colocó la primera piedra del Centro Estatal para el Autismo, espacio que atenderá a infancias, juventudes y adultos autistas de todo el territorio yucateco. Ubicado en las inmediaciones del Hospital de Alta Especialidad Dr. Agustín O'Horán, el complejo formará parte de la estrategia integral Ciudad Salud.

Durante la colocación, la presidenta honoraria del Sistema DIF Yucatán, Wendy Méndez Naal, explicó que los recursos para el inicio de las obras se dividen en 40 millones por parte del DIF estatal y 50 millones corresponden al Gobierno del Estado. Puntualizó que, a pesar de no conseguir la financiación a través de un empréstito solicitado al Congreso, no desistieron en llevar a la realidad el proyecto.

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Señaló que en Yucatán se estima que entre 2 mil y 6 mil menores forman parte de la comunidad autista, aunque advirtió que todavía existen personas sin diagnóstico y sin acceso a las herramientas necesarias para recibir atención. “Este Centro Estatal para el Autismo no es solamente un proyecto de gobierno, es una respuesta a una necesidad real y a un compromiso con el presente y el futuro de Yucatán”, declaró.

La edificación del centro estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar (SIB), quienes intervendrán un predio de 10 mil m². En cuanto al centro, la planta baja tendrá un área de mil 924 m², una planta alta de 388 m² y estacionamiento de 880 m². El tiempo de ejecución estimado es del 31 de agosto de 2026 al 31 de marzo de 2027.

El gobernador de Yucatán, destacó que su construcción representa una respuesta a las familias que durante años han enfrentado dificultades para acceder a diagnósticos y servicios especializados / Alex Febles

Sobre el diseño del Centro para el Autismo, la titular de la SIB, Alaine López Briceño, comentó que será una infraestructura especializada, diseñada a partir de las necesidades de las personas que recibirán atención y con una visión integral que contempla diagnóstico, atención y acompañamiento. El proyecto busca además convertirse en un espacio de alcance estatal y eventualmente regional, con instalaciones pensadas para brindar una atención digna y humana.

“Cada metro cuadrado fue pensado a partir de quienes lo van a utilizar. Estamos construyendo un espacio para diagnosticar, atender, acompañar y dignificar la vida. Esto se traduce en infraestructura especializada, pero sobre todo en infraestructura profundamente humana”, añadió.

Entre los espacios más destacables están seis áreas de terapia entre las que hay lenguaje, conductual, comunicación humana y terapia de deglución/oromotor. También contará con terapia ocupacional, gimnasio sensorial y un simulador de vivienda para el desarrollo de habilidades cotidianas.

Por su parte, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, destacó que la construcción del Centro Estatal de Autismo representa una respuesta a las familias que durante años han enfrentado dificultades para acceder a diagnósticos y servicios especializados.

“Las personas autistas tienen derecho a la atención, al desarrollo, a la inclusión y es responsabilidad del gobierno y de la sociedad garantizar ese derecho.

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Las necesidades de las personas con autismo cambian a través del tiempo, por eso una niña de cinco años, una adolescente y un adulto pueden tener distintos requerimientos”, agregó.

En este sentido, aprovechó para hacer un llamado a la iniciativa privada para apoyar el proyecto, ya que la inversión inicial servirá para elaborar el proyecto de infraestructura, por lo que seguirán en la búsqueda de apoyos para concretar la lista de insumos, materiales y equipamiento necesario para cubrir todas las necesidades de la población autista.

Finalmente, expresó su deseo que el Centro para la Atención del Autismo se convierta en un referente que vaya más allá de su administración y garantice su funcionamiento en los años venideros. “Los gobiernos pasan, las generaciones nos vamos, pero las obras que transforman vidas permanecerán para siempre en beneficio de los yucatecos con autismo”.