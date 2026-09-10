Díaz Mena fortalece la prevención del suicidio en Yucatán; 27 mil jóvenes crearán murales de autocuidado

Más de 27 mil estudiantes de 40 planteles de Yucatán participarán en actividades artísticas, jornadas de sensibilización y acciones para fortalecer las redes de apoyo mediante la segunda edición de “Dale color a tu vida, dale color a tu mente”.

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La iniciativa busca utilizar el arte como una vía para que las y los jóvenes expresen situaciones que pueden resultar difíciles de comunicar verbalmente. Como parte de las actividades, los estudiantes elaborarán murales con mensajes de autocuidado, reflexión y prevención del suicidio dentro de sus comunidades escolares.

Las obras también difundirán el número de la Línea Amiga 800 108 8000, servicio gratuito de orientación y apoyo disponible las 24 horas durante todo el año. El programa forma parte de la estrategia Aliados por la Vida y contempla la participación de instituciones educativas y servicios de salud mental.

Durante el inicio del encuentro, el gobernador Joaquín Díaz Mena señaló que una pintura o un mural puede ayudar a comenzar conversaciones que, de otra manera, permanecerían guardadas. También sostuvo que la atención debe centrarse en la prevención, la detección oportuna y el acompañamiento de las personas en situaciones de riesgo.

Hoy dimos inicio al segundo encuentro “Dale color a tu vida, dale color a tu mente”, que llegará a más de 27 mil estudiantes de 40 planteles para fortalecer el cuidado de la salud mental y la prevención del suicidio.



Con Aliados por la Vida estamos llevando herramientas para… pic.twitter.com/V6cNsX6i7k — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) September 11, 2026

El secretario de Salud de Yucatán, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, informó que, según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los suicidios en el estado disminuyeron 24 por ciento, al pasar de 331 casos en 2024 a 252 durante 2025. Debido a que los datos definitivos disponibles del INEGI llegan hasta 2024, la cifra correspondiente a 2025 todavía debe considerarse preliminar.

La Secretaría de Salud indicó que durante el Mes de la Salud Mental, que concluirá el próximo 10 de octubre, se realizarán más de 214 actividades de promoción, capacitación, detección y apoyo profesional. Además, se reportó la aplicación de 60 mil tamizajes entre estudiantes de secundaria y bachillerato.

A través del denominado Código 100, una red de coordinación entre instituciones públicas y privadas, fueron atendidas 729 personas en 2024, mil 597 en 2025 y mil 593 en lo que va de 2026. Por otra parte, la Línea Amiga brindó 179 consultas entre enero y julio de este año.

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Las autoridades estatales también informaron que actualmente existen 45 profesionales, 32 instituciones y 683 especialistas en psicología capacitados para detectar, canalizar y dar seguimiento a personas que requieren atención. A estas acciones se suman cerca de mil 300 profesionales que colaboran con la estrategia de prevención.

La prevención requiere redes de apoyo, detección temprana y acceso oportuno a servicios especializados, debido a que intervienen factores sociales, psicológicos, culturales y ambientales.

Si tú o alguien cercano atraviesa una crisis emocional o presenta pensamientos suicidas, puede comunicarse a la Línea Amiga 800 108 8000, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

JGH