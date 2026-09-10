Ximena Sariñana dará concierto gratis en Valladolid: conoce fecha, hora y sede

Ximena Sariñana llegará a Valladolid, Yucatán, con un concierto de entrada libre que se realizará el próximo 31 de octubre a las 8:00 de la noche, como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz.

La presentación tendrá como escenario el atrio del Exconvento de San Bernardino de Siena, uno de los espacios históricos más representativos de Valladolid.

El evento ofrecerá al público la oportunidad de disfrutar en vivo de la intérprete de temas como “Vidas paralelas”, “¿Qué tiene?” y “Cobarde”, sin necesidad de pagar boleto.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de Ximena Sariñana en Valladolid?

El concierto está programado para el viernes 31 de octubre a las 8:00 p.m. en el atrio del Exconvento de San Bernardino de Siena, en Valladolid, Yucatán.

De acuerdo con la información difundida sobre el evento, la entrada será libre, por lo que no se contempla un costo de acceso para el público.

La noche comenzará con la participación de Kafi, proyecto musical yucateco que abrirá el espectáculo con una propuesta de indie pop antes de la presentación de Sariñana.

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La presentación de Ximena Sariñana en Valladolid forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, iniciativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en la que también participa la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (Sedeculta).

Con más de 20 años de trayectoria, Sariñana ha desarrollado una carrera vinculada principalmente con el pop, el rock y los sonidos alternativos.

Su presentación en Valladolid se suma a la programación cultural que busca acercar espectáculos musicales a distintos puntos del país.