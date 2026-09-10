Detienen a presunto narcomenudista tras atacar con un cuchillo a un policía en Mérida

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló imputación contra Jesús Josué R.S., señalado por su presunta participación en varios delitos tras un incidente registrado el pasado 6 de septiembre en la colonia Ampliación Tixcacal-Opichén, en el poniente de Mérida.

De acuerdo con la causa penal 561/2026, elementos policiacos habrían detectado al acusado cuando se encontraba en actitud evasiva en calles de esa zona.

Al notar la presencia de los agentes, presuntamente intentó escapar y durante la intervención habría atacado con un cuchillo a uno de los oficiales, además de ocasionar daños en su uniforme antes de ser sometido.

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Tras la inspección realizada por los agentes, se habrían asegurado diversas dosis de cannabis, cocaína en presentación de crack y metanfetamina, presuntamente destinadas a su comercialización.

También se le atribuyen los delitos de desobediencia y resistencia de particulares, portación de armas prohibidas y daño en propiedad ajena contra institución pública.

Durante la audiencia inicial, realizada ante la Jueza Segunda de Control del Primer Distrito, los fiscales de litigación expusieron los datos relacionados con los hechos y solicitaron que el acusado fuera vinculado a proceso.

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Sin embargo, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la resolución sobre su situación jurídica no se realizó de inmediato.

La audiencia fue programada para reanudarse el próximo 12 de septiembre, cuando se determinará si existen elementos suficientes para continuar el proceso por los delitos que se le imputan.

Mientras tanto, la autoridad judicial estableció medidas cautelares que incluyen la presentación periódica, la prohibición de salir del Estado, vigilancia por parte del Centro Estatal de Medidas Cautelares y la restricción para acudir a determinados sitios. Estas disposiciones permanecerán vigentes durante el tiempo que dure el proceso penal.