El pueblo a una hora de Mérida, famoso por su poc chuc y profecías sobre el último lugar con agua en la Tierra

A poco más de una hora de Mérida se encuentra un destino de Yucatán que combina gastronomía tradicional, arquitectura histórica y relatos vinculados con la cultura maya.

Su nombre está relacionado con una de las preparaciones más representativas de la cocina yucateca y también con una antigua leyenda que habla de un sitio que podría convertirse en el último refugio de agua en la Tierra.

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Un Pueblo Mágico entre historia, gastronomía y tradición maya

Ubicado al sur de Yucatán, Maní es uno de los Pueblos Mágicos que conserva una marcada identidad maya y colonial.

Sus calles y construcciones históricas conviven con tradiciones que siguen presentes en la vida cotidiana, además de una gastronomía que tiene al poc chuc entre sus principales referentes.

Uno de sus principales atractivos es su gastronomía, especialmente el poc chuc, platillo preparado tradicionalmente con carne de cerdo asada, acompañado de cebolla, tomate, aguacate y otros ingredientes de la cocina regional.

La preparación se ha convertido en uno de los principales referentes gastronómicos de este Pueblo Mágico y en un motivo para visitar la localidad.

Además de la comida, el lugar cuenta con templos, talleres de artesanías y espacios relacionados con la tradición yucateca, por lo que puede recorrerse como una escapada de un día desde Mérida.

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El cenote que, según una leyenda maya, sería el último lugar con agua

Entre los sitios que alimentan las historias y leyendas de la zona destaca el Cenote Xcabachen, relacionado con un relato de tradición maya que señala que este cuerpo de agua sería el último lugar con agua en el mundo.

La historia forma parte de las narraciones populares que rodean a este sitio y no corresponde a una predicción científica.

De acuerdo con la leyenda, cuando el agua desaparezca de otros lugares, Xcabachen permanecerá como uno de los últimos sitios donde podrá encontrarse este recurso.

El cenote representa así una combinación de naturaleza, tradición oral y cosmovisión maya que complementa la visita a este Pueblo Mágico, donde la gastronomía, la historia y las leyendas forman parte de sus principales atractivos turísticos.