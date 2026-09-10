Claudia Sheinbaum llega a Mérida este sábado 12 de septiembre: esta es su agenda de actividades

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regresará a Mérida este sábado 12 de septiembre para presentar ante los yucatecos los resultados de los primeros dos años de su administración, como parte de la gira nacional denominada “Honestidad y Resultados”.

El evento se realizará en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, donde la Presidenta dará a conocer los principales trabajos y proyectos federales que se han desarrollado en Yucatán, así como las obras que han concluido durante los dos primeros años de su sexenio.

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¿A qué hora y dónde estará Claudia Sheinbaum en Mérida?

La presentación del informe está programada para las 10:00 de la mañana del sábado 12 de septiembre en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, ubicado en la colonia Revolución, al norte de Mérida.

Durante el evento, Claudia Sheinbaum estará acompañada por el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, además de autoridades de los gobiernos federal y estatal.

La visita permitirá presentar un balance de las acciones realizadas en el estado durante los primeros dos años del actual Gobierno de México, con énfasis en los proyectos y obras federales que se encuentran en proceso o que ya fueron concluidos.

Claudia Sheinbaum realizará gira por la Península

La visita a Mérida forma parte de una gira de trabajo que la presidenta Claudia Sheinbaum realizará durante este fin de semana por distintos estados del país.

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De acuerdo con lo informado por la propia Presidenta, el recorrido incluye actividades en Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, como parte de la gira “Honestidad y Resultados”.

Después de sus actividades en Yucatán y Quintana Roo, Sheinbaum tiene previsto participar el domingo 13 de septiembre en la ceremonia por los Niños Héroes, en el marco del aniversario de la defensa del Castillo de Chapultepec, para posteriormente continuar con actividades en Hidalgo.