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Cae parte del techo de un salón en una primaria de Tizimín; reportan tres alumnos heridos

Autoridades acordonaron el sitio tras el derrumbe y solicitaron la intervención de Bomberos y Protección Civil.

Por Redacción Por Esto!

7 de sept de 2026

1 min

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Derrumbe en escuela de Tizimín deja tres alumnos lesionados
Derrumbe en escuela de Tizimín deja tres alumnos lesionados / Cortesía

Tres alumnos resultaron lesionados luego de que una parte del techo de un salón de cuarto grado se desplomara este lunes por la mañana en la escuela primaria Manuel Alcalá y Alcalá, ubicada en el centro de Tizimín.

El incidente ocurrió en el segundo nivel del plantel, situado sobre la calle 52, entre 49 y 51. Tras el desprendimiento de la estructura, se procedió al desalojo de los estudiantes y del personal que se encontraba en el área afectada.

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Los primeros reportes señalan que dos menores presentaron lesiones en la cabeza, mientras que otro alumno fue trasladado para una valoración médica. Los estudiantes fueron atendidos y llevados al Hospital San Carlos en una ambulancia de la Cruz Roja.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, las lesiones no fueron de gravedad.

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Después del derrumbe, las autoridades acordonaron la zona para impedir el acceso al sitio afectado. Elementos del cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil fueron requeridos para realizar una inspección y llevar a cabo las labores necesarias para asegurar el área.

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