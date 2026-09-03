¿A qué se le conoce como escarpa en Yucatán? Este es el significado de la palabra

En Yucatán existen palabras y expresiones que forman parte de la manera particular de hablar de sus habitantes. Algunas pueden resultar extrañas para quienes llegan de otros estados, pero son de uso cotidiano entre los yucatecos y forman parte de la identidad lingüística de la entidad.

Una de estas palabras es “escarpa”, un término que puede generar confusión debido a que tiene otros significados en el español.

Sin embargo, cuando se escucha en las calles de Yucatán, especialmente en conversaciones relacionadas con viviendas, calles o espacios públicos, tiene un significado muy específico.

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Este regionalismo continúa utilizándose en distintos municipios del estado y es una muestra de cómo algunas palabras adquieren un significado particular en Yucatán, diferente al que pueden tener en otras partes de México.

¿Qué significa “escarpa” en Yucatán?

En Yucatán, “escarpa” es la palabra que se utiliza para referirse a la banqueta o acera de una calle, es decir, la parte destinada principalmente al tránsito de peatones que se encuentra a un costado de la vialidad.

Por ejemplo, un yucateco puede decir que alguien camina “por la escarpa” para referirse a que va caminando por la banqueta.

El uso de “escarpa” en Yucatán forma parte de los regionalismos que distinguen la manera de hablar de los habitantes de la península. Se trata de una palabra que ha permanecido en el habla cotidiana y que puede escucharse al hablar sobre calles, viviendas y espacios destinados a los peatones.

Su significado local puede sorprender a personas de otros estados, ya que fuera de Yucatán la palabra “escarpa” suele asociarse con otro tipo de términos relacionados con pendientes o desniveles.

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¿Cómo se usa “escarpa” en Yucatán?

Algunas expresiones que pueden escucharse entre los yucatecos son: