Basura se acumula en el puerto de abrigo de Yucalpetén; señalan mal manejo de residuos de embarcaciones

El puerto de abrigo de Yucalpetén enfrenta nuevamente problemas por la acumulación de basura y desperdicios, situación que usuarios del lugar atribuyen a la falta de responsabilidad de algunos patrones y propietarios de embarcaciones pesqueras para disponer adecuadamente de los residuos que se generan durante los viajes en altamar.

Pescadores y comerciantes de la zona, quienes solicitaron permanecer en el anonimato por temor a posibles represalias laborales, señalaron que los desechos permanecen durante varios días en distintos puntos del puerto, debido a que algunas tripulaciones tardan en embolsarlos y trasladarlos hasta los sitios destinados para su recolección.

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De acuerdo con los inconformes, parte del problema se debe a que algunos propietarios de embarcaciones han dejado de contratar servicios para el retiro de los desperdicios generados durante cada viaje, lo que propicia la formación de montículos de basura en diferentes áreas del recinto portuario.

Entre los residuos se encuentran materiales orgánicos e inorgánicos que, al permanecer expuestos, son esparcidos por decenas de perros callejeros que deambulan por el lugar en busca de alimento, agravando las condiciones de suciedad y proyectando una imagen poco favorable de una de las principales zonas de actividad pesquera de Progreso.

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La acumulación de basura, además de afectar la imagen del puerto de abrigo, podría representar un riesgo sanitario debido a la presencia de residuos orgánicos expuestos y fauna callejera, así como por las condiciones insalubres que se generan en el lugar.

Comerciantes, pescadores y usuarios del puerto coincidieron en que es necesario reforzar la vigilancia y, en su caso, aplicar sanciones a los propietarios o responsables de las embarcaciones que incumplan con el adecuado manejo y disposición de sus residuos.