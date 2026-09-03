“Lo estamos perdiendo todo”: Lamentan pérdida de rituales mayas

La pérdida de tradiciones mayas, como los rituales del Chac’a Cháak para prepararse para las temporadas de siembra, lamentablemente también coincide con la desaparición de selvas y zonas forestales debido al cambio de uso de suelo por parte de grandes empresarios o productores agrícolas con campos tecnificados para producir más cultivos, como es el caso del municipio Hopelchén, lamentó Filiberto Kú Chan, líder supremo indígena nacional y Gobernador Maya en la Península de Yucatán.

Esto, al recordar y responsabilizar a las autoridades federales y estatales del pasado por promover el asentamiento de grupos de productores, como la organización de familias menonitas que se han establecido en el sureste mexicano durante los últimos 40 años, quienes han cambiado para mal la forma de vida de los descendientes de los mayas.

Noticia Destacada Buscan proteger a periodistas y defensores de derechos humanos en Campeche

“Es culpa y responsabilidad de los gobiernos que se esté perdiendo la cultura maya y la biodiversidad, tanto en el municipio Hopelchén como en el resto de la Península de Yucatán. Que permitan que, con base en nuevas formas de cultivo y el uso de la tecnología, se impacte de manera negativa al medio ambiente. Daño que, considero, para revertirlo nos costaría más de cien años, en caso de que las autoridades cambiaran de parecer, pero no es así”, manifestó el representante de la Cultura Maya.

Filiberto Kú también manifestó que muchos de los originarios mayas se olvidarán de sus raíces al dejar de practicar los ritos, lo que también implica dejar de respetar la naturaleza para convertirse incluso en empleados de grandes productores agrícolas, por ambición y sin considerar el daño que ocasionan al perder su cultura y sus tradiciones.

“Se supone que en esta tierra rica, como es Campeche, y en municipios como Hopelchén, no deberían permitir el cambio de uso de suelo, con el cual han arrasado con plantas medicinales para sustituir la selva maya, junto con sus tradiciones indígenas, por miles de hectáreas tecnificadas. Estamos hablando de un retroceso cultural y ambiental, cuando las autoridades deberían promover y fortalecer a las poblaciones mayas para que sigan preservando sus raíces y protegiendo la selva. En lugar de eso, lo estamos perdiendo todo, a un costo muy caro, y cuando se den cuenta será demasiado tarde”, agregó el también ingeniero y médico de la Cultura Maya, Filiberto Kú.

Como se publicó anteriormente en el periódico Por Esto! productores locales han confirmado por ellos mismos los daños al clima que ya alcanzaron al estado de Campeche, así como los efectos del calentamiento global, entre ellos lluvias atípicas y repentinos cambios de temperatura que hace décadas no ocurrían.