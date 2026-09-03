Inteligencia artificial, nuevo reto para las elecciones en Campeche

El uso de la inteligencia artificial en los procesos electorales representa uno de los nuevos retos para las autoridades jurisdiccionales, ante la rapidez con la que se generan y difunden contenidos en redes sociales. José Francisco Ac Ordóñez, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, participará los días 3 y 4 de septiembre en una exposición internacional de justicia.

Señaló que las nuevas tecnologías forman parte de un modelo de comunicación distinto al de los procesos electorales anteriores. Explicó que las autoridades deben capacitarse, profesionalizarse y actualizarse de manera permanente para conocer el funcionamiento de estas herramientas.

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El magistrado indicó que las redes sociales ya forman parte de las controversias electorales desde antes del inicio formal de los procesos. Esta situación incorpora nuevos elementos para el análisis de las quejas y denuncias.

El presidente del Tribunal Electoral destacó que algunas denuncias relacionadas con publicaciones en redes sociales involucran contenidos que las personas señaladas consideran falsos o generados mediante inteligencia artificial. Entre estos casos mencionó el uso de voces creadas con esta tecnología y otras herramientas digitales capaces de modificar

o producir mensajes.

La velocidad de generación y difusión de estos contenidos representa una diferencia frente a los tiempos de los procedimientos jurisdiccionales. También señaló la aparición de nuevos conceptos, como los neuroderechos, dentro del debate sobre tecnología y justicia.

Ante este escenario, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche analiza los criterios desarrollados por las salas regionales, el propio tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ac Ordóñez explicó que las instituciones jurisdiccionales exploran estas tecnologías y buscan establecer formas adecuadas para su aplicación. El objetivo incluye conocer sus características y determinar cómo inciden en los procedimientos electorales. También contempla orientar a partidos y actores políticos sobre el uso de estas herramientas dentro de los límites legales.

El magistrado señaló que la inteligencia artificial también exige atención respecto al ejercicio de la libertad de expresión durante los procesos electorales. Explicó que este derecho debe protegerse y tutelarse, aunque existen límites cuando una conducta rebasa el marco establecido por la legislación.