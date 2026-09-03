¿Cuándo son las próximas vacaciones en Campeche? Estos son los puentes y días sin clases

El ciclo escolar 2026-2027 apenas comenzó en Campeche, pero después del regreso a las aulas, una de las preguntas que pueden surgir entre estudiantes y padres de familia es cuándo serán las próximas vacaciones escolares, además de los puentes y días sin clases que habrá antes de que termine el año.

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De acuerdo con el Calendario Escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche, SEDUC, las próximas vacaciones comenzarán el lunes 21 de diciembre de 2026, por lo que los estudiantes todavía tendrán que esperar poco más de tres meses para disfrutar del primer periodo vacacional del ciclo.

El calendario estatal establece que las vacaciones de invierno abarcarán del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027. Sin embargo, los alumnos no regresarán inmediatamente a las aulas después de esta fecha.

Esto se debe a que el jueves 7 y viernes 8 de enero aparecen marcados para el registro y comunicación de los resultados de la evaluación, por lo que el regreso de los estudiantes a clases será hasta el lunes 11 de enero de 2027.

¿Cuáles serán los próximos puentes y días sin clases en Campeche?

Antes de que lleguen las vacaciones de diciembre, los estudiantes de educación básica tendrán varias suspensiones de clases y fines de semana largos contemplados en el calendario estatal.

La primera suspensión será el miércoles 16 de septiembre, con motivo de la conmemoración de la Independencia de México. Debido a que cae a mitad de semana, este descanso no formará un puente con el fin de semana.

El 16 de septiembre habrá suspensión de labores, aunque no formará un puente de fin de semana. / Especial

En cambio, el viernes 25 de septiembre está marcado para la sesión del Consejo Técnico Escolar, CTE, por lo que los alumnos no tendrán clases y podrán disfrutar de tres días consecutivos sin acudir a las aulas, contando sábado y domingo.

La situación se repetirá el viernes 30 de octubre, cuando se llevará a cabo otra sesión del Consejo Técnico Escolar. Para los estudiantes, esto permitirá otro fin de semana de tres días.

Noviembre traerá más días de descanso

Noviembre será uno de los meses con más interrupciones en las actividades escolares.

El lunes 2 de noviembre está marcado como suspensión de labores docentes, por lo que, al sumarse al sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, los alumnos tendrán otro fin de semana largo.

Posteriormente, el lunes 16 de noviembre también aparece como suspensión de labores docentes. Al caer en lunes, permitirá que los estudiantes tengan tres días consecutivos sin clases, desde el sábado 14.

Además, el viernes 27 de noviembre está marcado para Consejo Técnico Escolar, lo que dará paso a otro fin de semana de tres días para los alumnos.

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¿Habrá más puentes después de las vacaciones de invierno?

Sí. El calendario de la SEDUC contempla otras suspensiones y Consejos Técnicos durante 2027 que, dependiendo del día de la semana en que se encuentren, permitirán formar fines de semana largos.

Entre las suspensiones de labores docentes señaladas en el calendario aparecen el lunes 1 de febrero, lunes 15 de marzo y miércoles 5 de mayo.

También están programadas sesiones del Consejo Técnico Escolar los viernes 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio, lo que representa más días sin clases para los estudiantes de educación básica.

¿Cuándo serán las vacaciones de Semana Santa en Campeche?

Después de las vacaciones de invierno, el siguiente gran periodo de descanso llegará en marzo de 2027.

Según el calendario de la SEDUC, las vacaciones comenzarán el lunes 22 de marzo y concluirán el viernes 2 de abril de 2027.

Al considerar los fines de semana, los alumnos dejarán las aulas después de sus actividades del viernes 19 de marzo y regresarán el lunes 5 de abril, por lo que tendrán poco más de dos semanas consecutivas sin clases.

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¿Cuándo termina el ciclo escolar 2026-2027 en Campeche?

El documento de la SEDUC establece un calendario estatal con ajuste local de 186 días para educación básica, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo en el Estado de Campeche.

Las clases comenzaron el lunes 31 de agosto de 2026 y, de acuerdo con el calendario, el fin de clases será el viernes 9 de julio de 2027.

A partir de entonces comenzará el receso de clases, por lo que los estudiantes concluirán un ciclo escolar en el que, además de los dos grandes periodos vacacionales, tendrán suspensiones de labores docentes y Consejos Técnicos Escolares distribuidos a lo largo del año.

JGH