La palabra que solo entienden los yucatecos: ¿Qué significa sochear?

El español que se habla en Yucatán está lleno de palabras y expresiones que difícilmente se escuchan en otras partes de México. Muchas de ellas tienen origen en la influencia de la lengua maya o forman parte del vocabulario cotidiano de la región, por lo que suelen sorprender a quienes visitan el estado.
Una de esas palabras es "sochear", un término muy utilizado por los yucatecos para referirse a una acción que todos han hecho alguna vez: observar con curiosidad lo que ocurre a su alrededor o estar pendiente de lo que hacen otras personas.
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¿Qué significa "sochear" en Yucatán?
En Yucatán, sochear significa fisgonear, curiosear, acechar o espiar discretamente. Se utiliza para describir a una persona que observa lo que sucede, busca enterarse de algo o permanece atenta a los movimientos de alguien, generalmente por simple curiosidad.
Es una expresión común en conversaciones informales y puede utilizarse tanto de manera seria como en tono de broma. Por ejemplo:
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- "No estés socheando lo que hacen los vecinos."
- "Lo vi socheando desde la ventana."
- "Siempre anda socheando todo lo que pasa en la colonia."
En todos estos casos, la palabra hace referencia a alguien que está observando o pendiente de una situación sin participar directamente en ella.