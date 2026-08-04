La palabra que solo entienden los yucatecos: ¿Qué significa sochear?

El español que se habla en Yucatán está lleno de palabras y expresiones que difícilmente se escuchan en otras partes de México. Muchas de ellas tienen origen en la influencia de la lengua maya o forman parte del vocabulario cotidiano de la región, por lo que suelen sorprender a quienes visitan el estado.

Una de esas palabras es "sochear", un término muy utilizado por los yucatecos para referirse a una acción que todos han hecho alguna vez: observar con curiosidad lo que ocurre a su alrededor o estar pendiente de lo que hacen otras personas.

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¿Qué significa "sochear" en Yucatán?

En Yucatán, sochear significa fisgonear, curiosear, acechar o espiar discretamente. Se utiliza para describir a una persona que observa lo que sucede, busca enterarse de algo o permanece atenta a los movimientos de alguien, generalmente por simple curiosidad.

Es una expresión común en conversaciones informales y puede utilizarse tanto de manera seria como en tono de broma. Por ejemplo:

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"No estés socheando lo que hacen los vecinos."

"Lo vi socheando desde la ventana."

"Siempre anda socheando todo lo que pasa en la colonia."

En todos estos casos, la palabra hace referencia a alguien que está observando o pendiente de una situación sin participar directamente en ella.