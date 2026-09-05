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Acusan a policías de Mocochá de detener y golpear a un hombre de 59 años tras dormirse en un paradero

Familiares de un jardinero de 59 años denunciaron que policías de Mocochá lo detuvieron mientras dormía en un paradero y presuntamente lo golpearon en la cárcel municipal.

Por Francisco Martín

5 de sept de 2026

2 min

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Jardinero se queda dormido en un paradero y policías presuntamente lo golpean en Mocochá
Jardinero se queda dormido en un paradero y policías presuntamente lo golpean en Mocochá / Especial

Familiares de Jorge Humberto Ek Várguez, de 59 años de edad, denunciaron un presunto abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal, quienes supuestamente lo detuvieron mientras se encontraba dormido en un paradero y posteriormente habría sido golpeado durante su permanencia en la cárcel pública.

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De acuerdo con lo manifestado por sus familiares, el hombre, de oficio jardinero, se encontraba en el Centro esperando que pasaran por él para trasladarse a la ciudad de Mérida, donde trabaja. Debido al cansancio, se quedó dormido en una de las bancas del paradero.

Según esta versión, al pasar una unidad de la Policía, varios agentes descendieron y procedieron a detenerlo para posteriormente trasladarlo a la cárcel municipal, donde, presuntamente, habría sido agredido físicamente.

El hijo del afectado señaló que su padre permaneció detenido durante un par de horas y que sus familiares no pudieron comunicarse con él durante ese tiempo. También aseguró que el hombre no es consumidor habitual de bebidas alcohólicas y que su arresto habría ocurrido únicamente por encontrarse dormido en el sitio.

Los familiares responsabilizaron de la actuación a elementos de la corporación y cuestionaron el procedimiento empleado para realizar la detención. Asimismo, solicitaron que se investiguen los hechos y, en caso de comprobarse alguna irregularidad, se determinen las responsabilidades correspondientes.

El afectado, quien tiene su domicilio en la calle 19 entre 16 y 18, adelantó que acudirá a la agencia 24 del Ministerio Público, en Motul, para presentar una denuncia por los hechos y solicitar que se investigue la presunta agresión.

Ante estos señalamientos, se espera que el Alcalde tome conocimiento del caso y determine las acciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Las acusaciones deberán ser investigadas por las autoridades y, en su caso, establecer las responsabilidades conforme a derecho.

JGH