El pueblo de Yucatán a más de una hora de Playa del Carmen famoso por sus cenotes y calles coloniales

A poco más de una hora de Playa del Carmen se encuentra un destino de Yucatán que combina arquitectura colonial, gastronomía tradicional y algunos de los cenotes más conocidos de la región.

Su cercanía con la Riviera Maya lo convierte en una alternativa para quienes buscan alejarse de las zonas de playa y conocer una parte distinta de la cultura yucateca.

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El lugar conserva edificios históricos, calles con fachadas coloridas y espacios que permiten recorrer el centro a pie, además de contar con atractivos naturales en sus alrededores.

Por estas características, es una de las opciones que pueden incluirse en un recorrido por el oriente de Yucatán.

Valladolid, con gran encanto turístico

Valladolid es una de las principales ciudades turísticas del oriente de Yucatán y se caracteriza por la combinación de patrimonio histórico y atractivos naturales.

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La ciudad fue fundada en 1543 y actualmente forma parte de los llamados Pueblos Mágicos de México. Su centro histórico concentra varios de los sitios más representativos, por lo que puede recorrerse caminando y conocer parte de la arquitectura colonial que todavía permanece en la ciudad.

Uno de los principales puntos para comenzar un recorrido es la zona centro, donde se encuentra la iglesia de San Servacio, ubicada frente a la plaza principal.

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Otro sitio muy fotografiado es la Calzada de los Frailes, una calle que conecta el centro de la ciudad con el barrio de Sisal. Sus fachadas coloridas y arquitectura tradicional la han convertido en uno de los lugares más reconocibles para quienes visitan Valladolid.

Cenote Zací, dentro de la ciudad

Una de las particularidades de Valladolid es que no es necesario salir de la ciudad para conocer un cenote.

El cenote Zací se encuentra a poca distancia del centro histórico y consiste en una formación natural de grandes dimensiones rodeada de vegetación. Su ubicación permite incorporarlo fácilmente a un recorrido por la ciudad.

Además de Zací, en los alrededores de Valladolid existen otros cenotes que pueden visitarse, algunos de ellos dentro de comunidades cercanas y otros integrados a complejos turísticos.

Entre los atractivos naturales de la zona también destacan cenotes como Ik Kil, Oxman, Suytun y Samulá y Xkekén, aunque sus distancias y condiciones de acceso son diferentes.

Por ello, quienes planeen visitar varios cenotes durante el mismo día pueden organizar previamente el recorrido y verificar horarios, costos de entrada y servicios disponibles en cada sitio.