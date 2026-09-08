Este es el origen de los huevos motuleños, un orgullo gastronómico de Yucatán

Los huevos motuleños son uno de los platillos más representativos de Yucatán y que ha trascendido las fronteras del estado.

Su combinación de huevo, tortilla, frijoles, salsa de tomate, jamón, queso y chícharos los ha convertido en una referencia de la gastronomía yucateca, presente tanto en restaurantes como en hogares.

Pero detrás de este popular desayuno existe una historia ligada a Motul, municipio del centro-norte de Yucatán, donde distintas versiones sitúan el origen del platillo. Con el paso de los años, los huevos motuleños se transformaron en uno de los símbolos culinarios de la entidad.

¿Cuál es la historia de los huevos motuleños?

La historia más difundida señala que los huevos motuleños surgieron en Motul, de donde tomaron su nombre. Una de las versiones relaciona su creación con Felipe Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán entre 1922 y 1924, y con una visita a Motul durante la cual se habría solicitado preparar un desayuno especial.

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De acuerdo con esta tradición, el platillo fue elaborado a partir de ingredientes cotidianos de la cocina yucateca, pero combinados de una manera distinta: tortillas fritas como base, frijoles refritos, huevos estrellados y una salsa de tomate, acompañados posteriormente con jamón, queso y chícharos.

Aunque esta anécdota forma parte de la tradición gastronómica y no existe una única documentación histórica que permita establecer con absoluta certeza quién preparó los primeros huevos motuleños, la relación entre el platillo y Motul quedó arraigada en la cultura culinaria de Yucatán.

¿Por qué se llaman huevos motuleños?

El nombre hace referencia directamente a Motul, ciudad de origen del platillo según la tradición popular.

El término "motuleño" identifica aquello que pertenece o está relacionado con Motul, por lo que los huevos motuleños pueden entenderse literalmente como los huevos preparados al estilo de esta ciudad yucateca.

Con el tiempo, el nombre se consolidó y el platillo comenzó a ser reconocido fuera de Motul, primero en otros puntos de Yucatán y posteriormente en diferentes estados de México y otros países.

¿Qué ingredientes llevan los huevos motuleños?

La preparación tradicional parte de ingredientes sencillos y muy presentes en la gastronomía regional. Generalmente incluye:

Tortillas de maíz.

Frijoles refritos.

Huevos estrellados.

Salsa de tomate.

Jamón.

Queso.

Chícharos.

Plátano frito como acompañamiento en algunas versiones.

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La combinación puede variar dependiendo del restaurante, la familia o la región, pero la base del platillo se mantiene prácticamente intacta.

¿Cómo se preparan los huevos motuleños?

Para preparar unos huevos motuleños, primero se fríen ligeramente las tortillas y se cubren con frijoles refritos. Sobre ellas se colocan los huevos estrellados y posteriormente se agrega la salsa de tomate.

El jamón, queso y chícharos se distribuyen sobre la preparación, mientras que en algunas versiones se incorpora plátano frito como guarnición.

El resultado es un desayuno abundante que reúne diferentes sabores y texturas característicos de la cocina de Yucatán.

La popularidad de los huevos motuleños hizo que dejaran de ser exclusivos de Motul. Actualmente son habituales en restaurantes de Mérida, pueblos yucatecos y destinos turísticos, donde suelen aparecer junto con otros platillos tradicionales como la cochinita pibil, los papadzules y la sopa de lima.

Su presencia en menús turísticos también ayudó a convertirlos en una especie de carta de presentación gastronómica de Yucatán.