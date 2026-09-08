Comerciantes se llevan tremendo susto al encontrar una boa en el mercado de Motul

Alarma y asombro causó entre comerciantes y compradores del mercado Felipe Carrillo Puerto de Motul el hallazgo de una culebra de considerable tamaño, que quedó atrapada entre los barrotes de una reja ubicada en uno de los principales pasillos del centro de abasto.

El reptil fue descubierto durante las primeras horas de la jornada, cuando locatarios preparaban sus puestos y observaron movimientos inusuales cerca de uno de los accesos. Al acercarse, descubrieron que la serpiente intentaba atravesar la estructura metálica, pero había quedado atorada y no podía avanzar ni retroceder.

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Ante el temor de que el animal pudiera representar algún riesgo, los comerciantes evitaron manipularlo y solicitaron el apoyo de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, acordonaron preventivamente el área y realizaron las maniobras necesarias para liberar al ejemplar sin causarle lesiones ni poner en peligro a las personas presentes.

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Una vez rescatada, la culebra fue colocada en un contenedor seguro y posteriormente trasladada a una zona de reserva alejada de la mancha urbana, donde fue liberada en su hábitat natural. Tras la intervención, el mercado retomó sus actividades con normalidad y el incidente concluyó sin personas lesionadas.