Síguenos

Última hora

Yucatán

Beca Juventudes Renacimiento 2026 en Yucatán: Esto necesitas para recibir 3 mil pesos

Yucatán / Sucesos

Comerciantes se llevan tremendo susto al encontrar una boa en el mercado de Motul

La serpiente quedó atorada entre los barrotes de una reja y movilizó a la Policía Municipal de Motul.

Por Alejandro Collí

8 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Hallan enorme culebra en uno de los pasillos del mercado de Motul
Hallan enorme culebra en uno de los pasillos del mercado de Motul / Especial

Alarma y asombro causó entre comerciantes y compradores del mercado Felipe Carrillo Puerto de Motul el hallazgo de una culebra de considerable tamaño, que quedó atrapada entre los barrotes de una reja ubicada en uno de los principales pasillos del centro de abasto.

El reptil fue descubierto durante las primeras horas de la jornada, cuando locatarios preparaban sus puestos y observaron movimientos inusuales cerca de uno de los accesos. Al acercarse, descubrieron que la serpiente intentaba atravesar la estructura metálica, pero había quedado atorada y no podía avanzar ni retroceder.

Captan en video el momento exacto en que un rayo cae sobre un árbol en el Periférico de Mérida

Noticia Destacada

Captan en video la impactante caída de un rayo sobre un árbol en el Periférico de Mérida

Ante el temor de que el animal pudiera representar algún riesgo, los comerciantes evitaron manipularlo y solicitaron el apoyo de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, acordonaron preventivamente el área y realizaron las maniobras necesarias para liberar al ejemplar sin causarle lesiones ni poner en peligro a las personas presentes.

Encontrado sin vida dentro de un pozo en Temozón

Noticia Destacada

Trágico hallazgo en Temozón: Localizan a “Yori” sin vida dentro de un pozo

Una vez rescatada, la culebra fue colocada en un contenedor seguro y posteriormente trasladada a una zona de reserva alejada de la mancha urbana, donde fue liberada en su hábitat natural. Tras la intervención, el mercado retomó sus actividades con normalidad y el incidente concluyó sin personas lesionadas.

Te puede interesar