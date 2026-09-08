Se desploma al 18% la ocupación en pequeños hoteles en Playa del Carmen

La ocupación de los pequeños hoteles de Playa del Carmen se desplomó durante la actual temporada baja, al pasar de niveles cercanos al 48 por ciento a apenas 18 por ciento, situación que ha obligado a los empresarios del sector a reducir tarifas y poner en marcha estrategias de promoción para intentar recuperar visitantes.

Offner Arjona, presidente de la asociación de pequeños hoteles, explicó que el panorama para el sector ha sido complicado durante 2026, debido a que el flujo turístico no alcanzó las expectativas que se tenían para este año.

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Señaló que, aunque septiembre y octubre suelen representar meses de baja afluencia, las condiciones actuales han sido particularmente adversas. Ante ello, los hoteleros consideran que noviembre podría representar un ligero alivio, al menos para alcanzar los ingresos necesarios para cubrir parte de los gastos de operación.

La situación también se refleja en las tarifas. De acuerdo con Arjona, los precios de las habitaciones han disminuido alrededor de 50 por ciento, mientras que algunos establecimientos han tenido que aplicar descuentos de hasta 70 por ciento con el objetivo de mantener ocupación y continuar operando.

El dirigente recordó que durante la temporada vacacional de verano los pequeños hoteles alcanzaron aproximadamente 48 por ciento de ocupación, aunque el nivel de visitantes no se tradujo en la derrama económica esperada.

Algunos pequeños hoteles han reducido hasta 70 por ciento sus tarifas para intentar mantener la ocupación / Gustavo Escalante

Preparan promociones para temporada de invierno

Ante la baja demanda, empresarios del sector trabajan en la creación de paquetes y campañas publicitarias dirigidas tanto al turismo nacional como extranjero, con la expectativa de mejorar sus niveles de ocupación durante la próxima temporada vacacional de invierno.

Arjona destacó que, pese a la reducción de ingresos, los establecimientos deben continuar haciendo frente a impuestos, servicios y demás gastos relacionados con su operación, lo que incrementa la presión económica sobre los negocios.

Por ello, consideró necesario mantener y reforzar las acciones de promoción turística en coordinación con las autoridades, a fin de recuperar el flujo de visitantes y fortalecer la actividad económica de Playa del Carmen.

La baja afluencia turística también afecta a restaurantes, comercios y prestadores de servicios / Gustavo Escalante

Menos turistas también afecta a comercios

La disminución de huéspedes en los pequeños hoteles también repercute en otros sectores de la ciudad, debido a que este segmento de visitantes suele salir de los establecimientos para consumir en restaurantes, adquirir artesanías, contratar recorridos y realizar compras en comercios locales.

Ángel Velázquez, vendedor de paquetes turísticos, señaló que 2026 ha sido particularmente complicado para quienes dependen de la llegada de visitantes y aseguró que el escenario actual incluso ha resultado más difícil que otros periodos adversos.

Explicó que existe una diferencia importante entre el turismo que se hospeda en pequeños hoteles y el que permanece en complejos de hospedaje todo incluido, ya que este último suele concentrar gran parte de su consumo dentro de los propios establecimientos.

Julio Antúnez, comerciante de Playa del Carmen, coincidió en que la reducción del turismo ha golpeado a los pequeños hoteles y señaló que las tarifas han disminuido considerablemente.

Recordó que hace aproximadamente tres años una habitación podía alcanzar entre 2 mil y 2 mil 500 pesos por noche, dependiendo de las características del establecimiento, mientras que actualmente algunos hoteles del Centro ofrecen habitaciones por entre 400 y 600 pesos.

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Baja ocupación deriva en recortes laborales

La caída en los ingresos también ha comenzado a reflejarse en las condiciones laborales del sector. Antúnez señaló que algunos establecimientos han recurrido a los llamados “días solidarios” para trabajadores de confianza, mientras que colaboradores contratados de manera temporal han sido despedidos.

El comerciante consideró que estas medidas representan otro efecto de la reducción de visitantes, pues la actividad hotelera mantiene una relación directa con restaurantes, comercios, prestadores de servicios y otros negocios que dependen de la derrama turística.

Los representantes del sector insistieron en que será necesario fortalecer la promoción del destino para recuperar visitantes y generar las condiciones que permitan a los pequeños hoteles enfrentar los próximos meses de temporada baja.