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Tragedia en Champotón: pescador pierde la vida tras ser alcanzado por un rayo en el malecón

Un pescador apodado “La Hormiga” murió en el Hospital IMSS Bienestar de Champotón tras ser alcanzado por un rayo durante una tormenta la tarde del martes en la orilla del malecón.

Por Jorge May

8 de sept de 2026

1 min

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Un pescador falleció tras recibir la descarga directa de un rayo en Champotón.
Un pescador falleció tras recibir la descarga directa de un rayo en Champotón. / Jorge May

Una persona del sexo masculino perdió la vida luego de haber recibido el impacto de un rayo durante la tarde de este martes.

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Según los datos recabados, la persona, cuyos generales aún no han sido revelados, era un pescador ribereño. Era conocido con el apodo de La Hormiga.

El lamentable hecho se registró alrededor de las 14:30 horas a orilla del malecón, cuando una fuerte lluvia acompañada de vientos y actividad eléctrica azotó la zona.

Esta persona fue enviada al hospital IMSS-Bienestar de Champotón con el apoyo de una unidad de la Policía Municipal, donde más tarde se confirmó el lamentable deceso.

En las afueras del nosocomio están sus familiares, así como elementos de la Fiscalía para los trámites correspondientes.

JGH

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