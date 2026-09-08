Tragedia en Champotón: pescador pierde la vida tras ser alcanzado por un rayo en el malecón

Una persona del sexo masculino perdió la vida luego de haber recibido el impacto de un rayo durante la tarde de este martes.

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Según los datos recabados, la persona, cuyos generales aún no han sido revelados, era un pescador ribereño. Era conocido con el apodo de La Hormiga.

El lamentable hecho se registró alrededor de las 14:30 horas a orilla del malecón, cuando una fuerte lluvia acompañada de vientos y actividad eléctrica azotó la zona.

Esta persona fue enviada al hospital IMSS-Bienestar de Champotón con el apoyo de una unidad de la Policía Municipal, donde más tarde se confirmó el lamentable deceso.

En las afueras del nosocomio están sus familiares, así como elementos de la Fiscalía para los trámites correspondientes.

JGH