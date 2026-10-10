Anuncian cierre vial en el Paso Superior de la 50 Sur en Mérida: conoce las fechas y horarios

Desde hoy permanecerá inhabilitado el carril central hasta el lunes 12, fecha en la que comenzarán los trabajos de conservación con el cierre parcial de los carriles de baja y alta velocidad. El martes 13 se realizará el cierre total y la reapertura está programada para el miércoles 14, a las 10:00 horas.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar y el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), informa a la ciudadanía que realizará trabajos de conservación en el Paso Superior Vehicular (PSV) de la 50 Sur, en el cuerpo exterior, por lo que habrá cierres parciales y totales a la circulación entre el 10 y el 14 de octubre.

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Los cierres viales se realizarán en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para garantizar la seguridad de las personas usuarias mientras se desarrollan los trabajos.

Desde hoy permanecerá inhabilitado el carril central del PSV hasta el lunes 12 de octubre. Ese día comenzarán los trabajos de conservación y se aplicará el cierre parcial de los carriles de baja y alta velocidad.

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Posteriormente, el martes 13 de octubre se cerrará por completo el PSV a partir de las 10:00 horas; la reapertura está programada para el miércoles 14, a las 10:00 horas.

Ante estas medidas, se recomienda a las y los automovilistas tomar precauciones, utilizar vías alternas y respetar la señalización preventiva.