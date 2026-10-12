Pasajero desata altercado en un Va y Ven en Mérida y termina saltando por una ventana

Un pasajero se lanzó por la ventana de una unidad del sistema de transporte Va y Ven, luego de una discusión relacionada con el pago del pasaje y un altercado con el conductor. El hecho quedó captado en un video que circula en redes sociales.

De acuerdo con el testimonio de una persona que viajaba en el autobús, el hombre no habría pagado su pasaje y comenzó a insultar al operador, quien anunció que solicitaría apoyo policial ante la situación.

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Según el relato, al no permitírsele bajar de la unidad, el pasajero comenzó a patear y jalar las puertas hasta que finalmente salió por una de las ventanas.

La persona que compartió su versión aseguró que el hombre no fue agredido por el conductor ni por otros usuarios del transporte. También lo describió como aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia, aunque esta condición no ha sido confirmada.

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El testimonio señala que una patrulla llegó después de lo ocurrido y que el conductor proporcionó indicaciones sobre el supuesto domicilio del pasajero. Sin embargo, no se cuenta con información confirmada sobre una posible detención.

Hasta el momento, no se ha revelado en qué ruta del Va y Ven ocurrió el incidente. Asimismo, la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) no ha proporcionado información al respecto, por lo que se desconocen las circunstancias oficiales del caso y si hubo alguna actuación posterior por parte de las autoridades.