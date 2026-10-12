Investigan el hallazgo de una mujer sin vida flotando en el mar en el puerto de abrigo de Yucalpetén

El hallazgo del cuerpo de una mujer de 62 años movilizó a elementos de seguridad durante la madrugada de este domingo en el puerto de abrigo de Yucalpetén, en las inmediaciones de la colonia Nueva Yucalpetén, en Progreso. La víctima fue identificada por sus familiares, mientras las autoridades investigan las circunstancias de su muerte.

El reporte se registró alrededor de la 1:30 de la mañana, luego de que pescadores detectaran a una persona flotando en el agua y solicitaran ayuda. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al sitio y, con el apoyo de buzos de la corporación, realizaron las maniobras para recuperar el cuerpo.

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Según testimonios recabados en el lugar, la mujer, identificada con las iniciales M. J. E. D., habría sido vista horas antes cerca del barandal del atracadero. Posteriormente, cuando las personas que se encontraban en la zona notaron que estaba dentro del agua, dieron aviso a las autoridades.

Familiares de la mujer, entre ellos su esposo y una nieta, acudieron al sitio y confirmaron su identidad. Mientras tanto, el área permaneció bajo resguardo para permitir las diligencias correspondientes.

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Hasta el momento no se ha informado oficialmente qué provocó la muerte de la mujer ni cómo llegó al agua. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del caso mediante las investigaciones y los procedimientos correspondientes.