Joaquín Díaz Mena nombra a Martín Esaú Velázquez Sosa como Subsecretario de Asuntos Agrarios de Yucatán

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, nombró a Martín Esaú Velázquez Sosa como Subsecretario de Asuntos Agrarios del Gobierno de Yucatán.

"Nombré como Subsecretario de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado de Yucatán a Martín Esaú Velázquez Sosa. Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo encargo", señaló el mandatario.

Nombré como Subsecretario de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado de Yucatán a Martín Esaú Velázquez Sosa. Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo encargo. https://t.co/3b4GIFu2Mh — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) October 8, 2026

¿Quién es Martín Esaú Velázquez Sosa?

Martín Esaú Velázquez Sosa es un empresario y político mexicano originario de Progreso, Yucatán.

Es militante del partido político Morena y desde febrero de 2024, se desempeñaba como delegado y director de la Zona Metropolitana de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el estado de Yucatán.

Ahora será Subsecretario de Asuntos Agrarios de Yucatán tras ser nombrado por el gobernador Joaquín Díaz Mena.