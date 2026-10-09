Huracán Isaías y hechos delictivos en Mérida y Chemax marcan reunión de seguridad en Yucatán

El gobernador Joaquín Díaz Mena reconoció la colaboración de autoridades estatales y federales durante el seguimiento del fenómeno meteorológico y pidió a los ayuntamientos fortalecer las medidas de seguridad en sus municipios.

La coordinación entre corporaciones estatales y federales fue uno de los puntos centrales de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, quien destacó las acciones preventivas implementadas ante el posible impacto del Huracán Isaías en Yucatán.

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Durante la reunión, el mandatario agradeció la participación de las instituciones encargadas de vigilar la evolución del fenómeno meteorológico, cuya trayectoria y condiciones obligaron a mantener el seguimiento y tomar medidas para proteger a la población.

Díaz Mena señaló que, tras mejorar las condiciones, las actividades pudieron retomarse con normalidad, aunque subrayó que las labores de vigilancia deben continuar para responder oportunamente ante cualquier situación que represente un riesgo para las familias yucatecas.

Seguimiento a temas de violencia

En el encuentro también se reconoció la actuación de las corporaciones de seguridad ante los hechos delictivos reportados en Montes de Amé, en Mérida, y en el municipio de Chemax. Además, el gobernador exhortó a los ayuntamientos a reforzar las acciones de prevención y seguridad en sus respectivas demarcaciones.

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Acompañado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Luis Felipe Saidén Ojeda, el gobernador reiteró que la tranquilidad en la entidad requiere trabajo permanente y colaboración entre los distintos niveles de gobierno.

Asimismo, agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por el respaldo brindado a Yucatán en materia de seguridad, y reconoció la disposición de las dependencias estatales y federales durante las labores de seguimiento del huracán Isaías.

El mandatario afirmó que su administración mantendrá la coordinación institucional para proteger a la ciudadanía y preservar las condiciones de seguridad en el estado.