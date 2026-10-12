Destaca Díaz Mena el saldo blanco en Yucatán tras paso del Huracán Isaías.

Durante los Avances del Renacimiento de esta semana, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, reconoció la cultura de prevención que mantienen yucatecos y yucatecas ante la presencia de una contingencia climatológica como fue el caso del Huracán Isaías; mismo que reportó un saldo blanco tras su paso por la entidad.

El gobernador señaló que a pesar de que este fenómeno meteorológico causó la muerte de cuatro personas en Estados Unidos, el gran trabajo de la ciudadanía permitió que el paso del huracán no se llevará vidas dentro de Yucatán. Aunado a esto, se compartió el informe de acciones y resguardo del coordinador de Protección Civil.

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Operativo de Protección Civil durante el paso del Huracán Isaías

Hernán Hernández, coordinador de Protección Civil en Yucatán compartió el operativo realizado en la entidad durante el paso del Huracán Isaías. El funcionario señaló que durante el día 5 de octubre se llevaron a cabo reuniones de prevención con los alcaldes de Celestún, Hunucmá y Progreso.

Las reuniones tuvieron como fin poder revisar la red de refugios municipales, aunado a esto, se suspendieron las actividades no esenciales y educativas en un total de 9 municipios costeros. Estos aspectos se realizaron como medidas preventivas para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

Hoy a las 8:00 p.m. nos vemos en #AvancesDelRenacimiento. Platicaremos sobre las obras, apoyos y proyectos que estamos impulsando para que el bienestar y las oportunidades lleguen a más familias yucatecas. https://t.co/zCQMe5QHfo — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) October 12, 2026

También se señaló que se coordinó con la agencia de transporte el envío de camiones a Celestún y Sisal para poder realizar la evacuación en momentos que fueran necesarios. Para finalizar se destacó la activación de un total de 28 refugios municipales y 1 refugio estatal con capacidad para la zona noroeste.

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