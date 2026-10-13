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Yucatán / Mérida

Lanzan flecha de tiro con arco a una vivienda de Polígono 108, en Mérida

Una vecina de Polígono 108, en Mérida, encontró una flecha de tiro con arco en la terraza trasera de su vivienda y sospecha que habría sido lanzada desde una propiedad cercana.

Por Redacción Por Esto!

13 de oct de 2026

1 min

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Flecha habría sido lanzada hacia una casa de Polígono 108 y termina en su terraza
Flecha habría sido lanzada hacia una casa de Polígono 108 y termina en su terraza / Especial

Una flecha de tiro con arco fue encontrada en la terraza trasera de una vivienda de Polígono 108, en Mérida, lo que generó preocupación entre sus habitantes por el peligro que representa que este tipo de objetos lleguen a propiedades ajenas y puedan herir a personas o animales.

El hallazgo fue dado a conocer por una vecina de la zona, quien relató que, durante la mañana, observó que su perro permanecía atento a las casas que colindan con la parte posterior de su predio. Aunque en ese momento no consideró que se tratara de algo fuera de lo habitual, más tarde descubrió la flecha en la terraza.

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La mujer señaló que tanto ella como su mascota resultaron ilesas; sin embargo, advirtió que la situación pudo tener consecuencias distintas si el proyectil hubiera alcanzado a alguno de ellos.

Tras lo ocurrido, solicitó el apoyo de quien sea propietario de la flecha para que se ponga en contacto con ella mediante un mensaje privado. Hasta el momento, no se ha informado de dónde provino el objeto ni de las circunstancias en las que llegó hasta la vivienda.

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La vecina compartió el caso como una advertencia sobre los riesgos de manipular o utilizar este tipo de proyectiles sin las debidas precauciones, especialmente en zonas habitacionales donde podrían poner en peligro a terceros.

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