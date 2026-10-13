Reportan fallecimiento de la exalcaldesa de Ixil, Sandra Guadalupe Tec Yam

La exalcaldesa de Ixil, Sandra Guadalupe Tec Yam, habría fallecido la noche del lunes, presuntamente a causa de un infarto, de acuerdo con información que circula en diversos medios.

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Hasta el momento, sus familiares no han proporcionado mayor información sobre el fallecimiento, por lo que los datos disponibles corresponden a reportes difundidos públicamente y no han sido confirmados de manera oficial por sus allegados.

Sandra Guadalupe Tec Yam encabezó el Ayuntamiento de Ixil durante el periodo 2018-2021, bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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Su fallecimiento ha generado reacciones de consternación entre personas que la conocieron durante su trayectoria en la vida pública, así como entre familiares y amistades.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre lo ocurrido.