Periférico de Mérida acumula 24 muertes durante 2026 y alcanza su promedio histórico

El Periférico de Mérida acumula 24 personas fallecidas en siniestros de tránsito durante el 2026, una cifra que, antes de concluir el año, prácticamente alcanza el promedio histórico de entre 20 y 25 víctimas mortales que esta vialidad suele registrar en doce meses. El nuevo balance confirma que el anillo que rodea la capital continúa como uno de los puntos más peligrosos de la red carretera de Yucatán y que el problema no cedió conforme avanzó el año.

René Flores Ayora, auditor en seguridad vial certificado por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes (Stconapra), advirtió que el dato cobra mayor relevancia porque todavía faltan los últimos meses del 2026, cuando los frentes fríos, las lluvias, los desplazamientos de fin de año y una mayor movilidad pueden modificar nuevamente el saldo.

El problema rebasa al Periférico. Según el especialista, Yucatán acumula cerca de 200 fallecimientos por hechos de tránsito desde el 1 de enero, aunque considera que el número real puede ser considerablemente mayor debido al subregistro de personas que mueren posteriormente en hospitales o cuyos decesos no quedan incorporados de inmediato a las estadísticas viales.

Su estimación coloca el saldo potencial por encima de 350 víctimas, por lo que el corte disponible, advirtió, debe tomarse como conservador.

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La diferencia entre la cifra oficialmente identificada y el cálculo técnico vuelve a colocar sobre la mesa una dificultad que especialistas han señalado durante años: saber con precisión cuántas personas pierden la vida por un hecho vial cuando el fallecimiento no ocurre en el lugar del siniestro.

Una vía que consume su promedio anual

Los 24 fallecimientos registrados en el Periférico ya equivalen prácticamente a todo lo que la vía acostumbraba acumular en un año completo.

El comportamiento confirma una tendencia que se había advertido desde los primeros meses del 2026. Hasta mayo, el anillo ya sumaba 12 víctimas mortales y, al cierre del primer semestre, el registro había aumentado a 17. La cifra continuó creciendo durante los meses siguientes hasta llegar a las 24 personas contabilizadas en el nuevo corte.

El aumento mantiene al Periférico como uno de los principales focos de riesgo vial de Mérida, una ciudad que en las últimas dos décadas extendió sus zonas habitacionales, comerciales e industriales hacia ambos lados del anillo.

Lo que originalmente fue concebido como una vía para desviar el tránsito pesado y evitar su ingreso al centro urbano se transformó paulatinamente en un corredor que miles de personas utilizan todos los días para trasladarse entre colonias, fraccionamientos, centros de trabajo, escuelas y comercios.

Esa transformación incrementó también la exposición de motociclistas, ciclistas y peatones, quienes deben convivir con automóviles y vehículos pesados en una carretera diseñada para velocidades considerablemente mayores a las de una calle urbana.

La velocidad, en el centro

Para Flores Ayora, el exceso de velocidad sigue siendo uno de los principales factores detrás de los siniestros que terminan con personas muertas o lesionadas de gravedad.

El reglamento establece diferencias dependiendo de las características de cada vialidad: 20 kilómetros por hora en zonas escolares y hospitales; 30 en el Centro de Mérida y colonias; 50 en avenidas y 80 kilómetros por hora en el Periférico.

El especialista sostiene que el respeto efectivo de esos límites tendría consecuencias directas sobre el número de víctimas.

“Si respetáramos los límites de velocidad, tengan por seguro que las muertes por siniestros de tránsito y las lesiones graves por ellos disminuirían en un 50%”, afirmó.

La velocidad no actúa únicamente como detonante de un choque. También determina la energía del impacto y, por tanto, las posibilidades de que una persona sobreviva cuando ocurre una colisión, un atropellamiento o la caída de un motociclista.

Flores resume el problema de manera directa: “La velocidad es la madre de todas las muertes y lesiones graves por siniestros de tránsito”.

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A ella se suman el consumo de alcohol, drogas o determinados medicamentos, además de las distracciones, las maniobras imprudentes y las decisiones equivocadas al conducir.

Motociclistas, los más vulnerables

El antecedente inmediato muestra quién enfrenta el mayor riesgo. Durante el 2025, Yucatán documentó 275 muertes por hechos de tránsito, de las cuales 165 correspondieron a motociclistas, es decir, seis de cada diez víctimas.

El resto se distribuyó entre 36 conductores de otros vehículos, 36 acompañantes, 20 peatones y 17 ciclistas.

Flores Ayora ha advertido que ese saldo también podría ser mayor debido a fallecimientos hospitalarios que no siempre quedan vinculados inmediatamente con el hecho vial que los originó. Su estimación técnica para ese año ubicó el número real cerca de 400 personas.

El patrón se mantiene: quienes viajan en motocicleta siguen concentrando una parte importante de los fallecimientos y las lesiones graves.

Ante este escenario, el especialista insistió en el uso de cascos certificados bajo la norma DOT. El equipo no evita el siniestro, explicó, pero disminuye el riesgo de una lesión mortal cuando la cabeza golpea contra el pavimento, un poste, un árbol u otro vehículo.

También recomendó realizar los cambios de carril con anticipación, utilizar direccionales y revisar periódicamente que faros, intermitentes y luces de freno funcionen correctamente.

El teléfono celular representa otro factor de peligro tanto para quien conduce como para quien camina. Unos segundos de distracción pueden ser suficientes para no advertir un vehículo que frena, un motociclista que cambia de carril o una persona que empieza a cruzar.

Para los peatones, la recomendación es guardar el dispositivo al atravesar una calle y buscar contacto visual con los conductores antes de avanzar, incluso cuando exista un paso señalado. Flores recordó que los cruces peatonales elevados y otros elementos de infraestructura pueden obligar a reducir la marcha, pero por sí solos no garantizan que una persona esté protegida si quien conduce permanece distraído o circula a una velocidad excesiva.

Víctimas que buscan justicia

La dimensión del problema tampoco termina en el conteo de fallecidos.

En junio del 2025 surgió en Mérida la Asociación de Justicia para Víctimas de Accidentes, encabezada por Antonio Cardeña, para acompañar jurídica, psicológica y médicamente a familias afectadas por hechos viales.

En sus primeros meses, la agrupación acumuló decenas de expedientes y comenzó a señalar otro componente de la crisis: procesos legales prolongados y familias que consideran insuficiente la respuesta institucional después de perder a un familiar o enfrentar lesiones permanentes. El Periférico apareció desde entonces como uno de los principales puntos de atención de la asociación.

Cardeña ha relacionado buena parte de los hechos graves con el exceso de velocidad y con las características de una vía que permite desplazamientos rápidos, pero que actualmente atraviesa sectores cada vez más urbanizados.

La presencia de colonias y desarrollos a ambos lados obliga a numerosas personas a cruzar diariamente el anillo para llegar a sus centros laborales, escuelas, paraderos o comercios.