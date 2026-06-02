Perro de raza pitbull ingresa a vivienda en fraccionamiento Vistana y ataca a otro can

Momentos de angustia vivió una familia del fraccionamiento Vistana luego de que un perro de la raza pitbull ingresara de manera repentina a su vivienda y atacara a un ejemplar de raza Xoloitzcuintle, el cual resultó gravemente lesionado y posteriormente escapó con rumbo desconocido.

Los hechos ocurrieron la noche del martes en un predio ubicado sobre la calle 53 de dicha unidad habitacional. De acuerdo con el testimonio de la propietaria del perro afectado, Vanessa Tzab, ella se encontraba en el interior de su domicilio cuando escuchó fuertes ruidos y ladridos provenientes de la sala de la vivienda.

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Al acudir para verificar lo que ocurría, descubrió que un perro pitbull había ingresado al inmueble y se encontraba atacando a su mascota. Debido a las heridas sufridas durante el enfrentamiento, el Xoloitzcuintle logró escapar del lugar en medio de la confusión y desde entonces no ha podido ser localizado.

La dueña del can desaparecido señaló que, tras el incidente, familiares y vecinos iniciaron una intensa búsqueda por diversas calles del fraccionamiento Vistana y áreas aledañas, sin obtener resultados favorables hasta el momento.

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Vanessa Tzab expresó su preocupación por el estado de salud de su mascota, ya que presenta lesiones de consideración derivadas de la agresión y teme que, al encontrarse desorientado y herido, pueda ocultarse en algún terreno baldío o zona con vegetación sin recibir atención médica.

“Ya hemos recorrido todo el fraccionamiento y no aparece. Quizás esté escondido entre el monte esperando sentirse seguro para salir y regresar a casa”, comentó la vecina, quien pidió la colaboración de la ciudadanía para ayudar a encontrar al animal.

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Asimismo, indicó que el pitbull aparentemente se escapó de alguna vivienda cercana, por lo que hizo un llamado a sus propietarios para que se hagan responsables de la mascota y eviten que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

La mujer informó que el perro agresor ya fue asegurado por elementos de la Policía Municipal, mientras continúan las labores de búsqueda del Xoloitzcuintle. Finalmente, solicitó a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del can comunicarse al número telefónico 9991-56-36-05, ya que requiere atención veterinaria urgente debido a las heridas que sufrió durante el ataque

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Enrique Canto