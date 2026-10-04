Tras caso de ameba comecerebros, Yucatán instalará Comisión Estatal de Agua Segura para reforzar la vigilancia sanitaria

Yucatán fortalecerá la vigilancia y el saneamiento de cuerpos de agua naturales y artificiales, como parte de una estrategia para prevenir riesgos a la salud de la población. Para ello, los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) instalaron una mesa interinstitucional que trabajará en la conformación de la Comisión Estatal de Agua Segura.

El organismo tendrá entre sus objetivos coordinar acciones para detectar y atender riesgos microbiológicos y fisicoquímicos en el agua destinada al consumo humano, así como en espacios utilizados para actividades recreativas. Entre los temas abordados se encuentra la necesidad de establecer reglas específicas para los lagos artificiales que han proliferado con el crecimiento de desarrollos inmobiliarios y comerciales.

Durante los trabajos se planteó elaborar una propuesta de regulación y un plan de acción con apoyo de especialistas e instituciones académicas. Las acciones incluirán diagnósticos de las condiciones de los ecosistemas acuáticos, evaluación de la fauna, revisión de los sistemas de filtrado y supervisión de cuerpos de agua ubicados en espacios recreativos y públicos.

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La mesa también dará seguimiento a los sistemas de abastecimiento de agua potable y a cuerpos de agua naturales y artificiales, además de promover medidas para prevenir su contaminación y fomentar un uso responsable. En los trabajos participan los SSY, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Japay, Conagua, el Laboratorio Estatal de Salud Pública, la UADY, el Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” y el Cinvestav Unidad Mérida.

Como parte de este proceso, autoridades sanitarias sostuvieron una reunión con representantes de Cabo Norte, Grupo GICSA, el centro comercial La Isla Mérida y Fornelos Wake Yucatán para analizar el saneamiento del cuerpo de agua artificial ubicado en el complejo Cabo Norte, identificado como un punto prioritario dentro del diagnóstico de la mesa.

El sitio alberga fauna acuática y anteriormente fue utilizado para actividades recreativas, por lo que las autoridades señalaron la necesidad de establecer un manejo técnico que considere las características específicas del cuerpo de agua. Durante la reunión se revisaron posibles mecanismos de colaboración entre las empresas involucradas y las autoridades sanitarias y ambientales.

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El encuentro fue encabezado por el secretario de Salud y director general de los SSY, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, y participaron funcionarios de Protección contra Riesgos Sanitarios y de las áreas jurídica y de Salud Ambiental. Por parte de la iniciativa privada acudieron representantes de Grupo GICSA, Cabo Norte, La Isla Mérida y Fornelos Wake Yucatán.

El seguimiento de estos trabajos estará enfocado en definir responsabilidades, establecer acuerdos para aplicar las recomendaciones técnicas y avanzar en la integración de la Comisión Estatal de Agua Segura, con especial atención a los cuerpos de agua que representen algún riesgo sanitario o requieran acciones de saneamiento.