Ameba comecerebros en Yucatán: Cómo se contagia y cuál es el primer síntoma

Un hombre de 34 años falleció en Mérida con diagnóstico probable de meningoencefalitis amebiana primaria (MAP), una infección cerebral asociada con la llamada “ameba comecerebros” (Naegleria fowleri).

Sin embargo, los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) precisaron que el caso permanece bajo investigación y que las muestras clínicas tomadas al paciente todavía están en proceso de análisis para confirmar o descartar esta causa de muerte.

El paciente ingresó el 2 de septiembre al Hospital General Regional No. 12 del IMSS en Mérida y, debido a la gravedad de su estado, requirió atención en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Durante su estancia presentó deterioro neurológico y edema cerebral severo, por lo que recibió ventilación mecánica, además de tratamiento antiparasitario, antibiótico y antifúngico. Pese a la atención médica, falleció el 8 de septiembre.

Los SSY señalaron que, mientras se obtienen los resultados oficiales de laboratorio, el caso se mantiene como probable.

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Como parte del protocolo preventivo, se determinó el cierre precautorio del sitio relacionado con la investigación, medida que no implica hasta este momento un riesgo generalizado para la población de Yucatán.

¿Cómo se contagia la ameba comecerebros y dónde se encuentra?

La Naegleria fowleri es una ameba que vive principalmente en agua dulce templada y caliente, como lagos, ríos, estanques y aguas termales.

En circunstancias poco frecuentes también puede encontrarse en instalaciones recreativas o agua de la llave cuando existen condiciones inadecuadas de mantenimiento.

La infección ocurre cuando agua contaminada entra por la nariz y la ameba asciende hasta el cerebro, donde puede provocar la meningoencefalitis amebiana primaria. Esto puede suceder al nadar, bucear o realizar actividades en cuerpos de agua dulce templada.

Un punto importante es que no se contagia entre personas y tampoco se adquiere simplemente por beber o tragar agua contaminada. El riesgo está relacionado principalmente con que el agua infectada entre por las fosas nasales.

Para disminuir el riesgo, las autoridades sanitarias recomiendan evitar que el agua entre por la nariz al realizar actividades en agua dulce templada y utilizar agua segura, destilada o previamente hervida para realizar lavados nasales.

¿Cuál es el primer síntoma de la ameba comecerebros?

Los primeros síntomas de la meningoencefalitis amebiana primaria pueden ser dolor de cabeza y fiebre, aunque también suelen presentarse náuseas y vómitos.

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De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), estos signos suelen aparecer alrededor de cinco días después de la exposición, aunque pueden presentarse entre uno y 12 días.

Conforme avanza la infección pueden aparecer rigidez en el cuello, confusión, desorientación, falta de atención al entorno, pérdida del equilibrio, convulsiones y alucinaciones. En etapas graves puede producirse coma.

Debido a que los síntomas iniciales pueden confundirse con otras enfermedades, la recomendación es buscar atención médica de inmediato ante la aparición repentina de fiebre, dolor de cabeza, vómitos o rigidez en el cuello, especialmente si previamente hubo exposición a agua dulce templada. La enfermedad puede evolucionar rápidamente.