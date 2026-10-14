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Yucatán / Mérida

Bienestar inicia entrega de tarjetas vencidas de la Pensión para Adultos Mayores en Yucatán

La Delegación de Programas para el Bienestar en Yucatán informó que las personas cuya tarjeta venció en septiembre de 2026 recibirán una llamada o mensaje SMS con los detalles de la entrega.

Por Redacción Por Esto!

14 de oct de 2026

1 min

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Adultos mayores con tarjetas vencidas recibirán aviso para obtener un nuevo plástico
Adultos mayores con tarjetas vencidas recibirán aviso para obtener un nuevo plástico / Especial

La Delegación de Programas para el Bienestar en Yucatán informó el inicio de la entrega de nuevas tarjetas del Banco del Bienestar para las personas adultas mayores cuya tarjeta venció en septiembre de 2026, con el objetivo de que continúen recibiendo el apoyo económico bimestral.

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De acuerdo con la dependencia, las personas beneficiarias deberán mantenerse pendientes de una llamada telefónica o un mensaje SMS, mediante los cuales recibirán información sobre la entrega de su nuevo plástico y los pasos que deberán seguir para obtenerlo.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga 6 mil 400 pesos bimestrales a las personas de 65 años en adelante. Los depósitos se realizan conforme al calendario oficial que se publica a través de los canales de información del programa.

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La dependencia también señaló que más de 13.8 millones de personas reciben actualmente esta pensión en México, mientras que más de 3 millones de mujeres son beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.

La entrega de las nuevas tarjetas por vencimiento busca mantener la continuidad en el acceso a los recursos de los programas sociales para las personas derechohabientes.

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