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Yucatán / Mérida

Universidad de las Artes de Yucatán alerta por intentos de extorsión contra estudiantes y trabajadores

La Universidad de las Artes de Yucatán advirtió que los presuntos extorsionadores utilizan nombres, lugares de trabajo y supuestos secuestros de familiares para intimidar a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Por Redacción Por Esto!

14 de oct de 2026

1 min

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Llamadas con amenazas y falsos secuestros ponen en alerta a la comunidad de la Universidad de las Artes de Yucatán
Llamadas con amenazas y falsos secuestros ponen en alerta a la comunidad de la Universidad de las Artes de Yucatán / Especial

La Universidad de las Artes de Yucatán (UNAY) alertó sobre intentos de extorsión telefónica dirigidos a estudiantes, docentes y personal administrativo, mediante llamadas y mensajes en los que se emplean amenazas, información personal y supuestos secuestros de familiares para intimidar a las víctimas.

A través de un comunicado, la institución informó que personas desconocidas utilizan distintos engaños para generar miedo y obtener dinero o datos confidenciales.

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En algunos casos, los presuntos extorsionadores cuentan con nombres, lugares de trabajo y otros datos personales, información que aprovechan para dar credibilidad a sus amenazas.

Ante estos hechos, la universidad exhortó a su comunidad a mantener la precaución al recibir llamadas o mensajes sospechosos, evitar compartir información personal y no realizar depósitos ante supuestas emergencias. También recomendó verificar directamente con los familiares cualquier situación de riesgo antes de tomar decisiones.

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Entre las medidas preventivas, la UNAY pidió restringir la información visible en redes sociales, bloquear números desconocidos y finalizar de inmediato cualquier comunicación en la que se reciban amenazas. Asimismo, indicó que los casos pueden reportarse al 911 o al 089, línea destinada a las denuncias anónimas.

La institución también solicitó a las personas que hayan recibido este tipo de llamadas o mensajes informar a las autoridades universitarias, con el propósito de recibir orientación y reforzar las medidas de prevención entre los integrantes de la comunidad educativa.

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