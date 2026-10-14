Universidad de las Artes de Yucatán alerta por intentos de extorsión contra estudiantes y trabajadores

La Universidad de las Artes de Yucatán (UNAY) alertó sobre intentos de extorsión telefónica dirigidos a estudiantes, docentes y personal administrativo, mediante llamadas y mensajes en los que se emplean amenazas, información personal y supuestos secuestros de familiares para intimidar a las víctimas.

A través de un comunicado, la institución informó que personas desconocidas utilizan distintos engaños para generar miedo y obtener dinero o datos confidenciales.

Noticia Destacada Automóvil queda aplastado por poste de alumbrado en Colonial Chuburná, Mérida

En algunos casos, los presuntos extorsionadores cuentan con nombres, lugares de trabajo y otros datos personales, información que aprovechan para dar credibilidad a sus amenazas.

Ante estos hechos, la universidad exhortó a su comunidad a mantener la precaución al recibir llamadas o mensajes sospechosos, evitar compartir información personal y no realizar depósitos ante supuestas emergencias. También recomendó verificar directamente con los familiares cualquier situación de riesgo antes de tomar decisiones.

Noticia Destacada Migrantes yucatecos regresan a Hunucmá tras ser detenidos y deportados de Estados Unidos

Entre las medidas preventivas, la UNAY pidió restringir la información visible en redes sociales, bloquear números desconocidos y finalizar de inmediato cualquier comunicación en la que se reciban amenazas. Asimismo, indicó que los casos pueden reportarse al 911 o al 089, línea destinada a las denuncias anónimas.

La institución también solicitó a las personas que hayan recibido este tipo de llamadas o mensajes informar a las autoridades universitarias, con el propósito de recibir orientación y reforzar las medidas de prevención entre los integrantes de la comunidad educativa.