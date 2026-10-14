Automóvil queda aplastado por poste de alumbrado en Colonial Chuburná, Mérida

La caída de un poste de alumbrado público dejó un automóvil con severos daños y provocó la interrupción de servicios en el fraccionamiento Colonial Chuburná, en Mérida, durante la madrugada de este miércoles.

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Los hechos ocurrieron en la calle 35-A, donde la estructura cedió y terminó encima de un vehículo que permanecía estacionado. El impacto afectó considerablemente la unidad, aunque no se reportaron personas lesionadas por este incidente.

Hasta el momento, el poste continúa sobre el automóvil, sin que se haya concretado su retiro. La situación también ha generado afectaciones entre los habitantes de la zona, quienes permanecen sin suministro de energía eléctrica y sin servicio de telefonía.

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La falta de estos servicios mantiene en incertidumbre a los vecinos, mientras se espera que la estructura sea retirada y se restablezca la infraestructura dañada.

Por ahora, no se ha informado sobre las causas del desplome ni sobre el tiempo que tomarán los trabajos para normalizar los servicios.