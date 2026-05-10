Avanza la construcción del Centro Pilares Renacimiento Ka’siijil en Izamal

El Gobernador Joaquín Díaz Mena supervisó los avances de la construcción del Centro Pilares Renacimiento Ka’siijil, proyecto que contempla una inversión cercana a los 39 millones de pesos en beneficio de más de 30 mil usuarios del municipio y comunidades cercanas.

Durante el recorrido, se detalló que el proyecto se desarrolla en una superficie de más de mil 500 metros cuadrados, registra un avance general del 64% y contará con consultorio, oficinas, talleres de cómputo, joyería, electrónica, manualidades y dibujo, además de áreas de juegos infantiles, espacios de activación física y sanitarios.

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Díaz Mena resaltó que el objetivo de los Centros Pilares Renacimiento es ofrecer alternativas sanas que fortalezcan la convivencia comunitaria y contribuyan a prevenir la violencia, el vandalismo y el consumo de sustancias dañinas.

El Gobernador señaló que, a través del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (Inccopy), el Gobierno del Estado impulsa esta obra como un punto de encuentro para niñas, niños, jóvenes y familias, donde podrán acceder a programas orientados a fortalecer su formación integral y bienestar.

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El Centro Renacimiento Ka’siijil se construye en el terreno de la antigua estación de ferrocarriles, ubicado en la calle 19 por 30, junto al campo de softbol "La Estación", y busca rescatar este inmueble histórico para convertirlo en un espacio comunitario destinado a actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas.