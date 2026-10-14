Gobernador designa nuevo Director General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de Yucatán

A través de una publicación realizada en sus redes sociales, Joaquín Díaz Mena, Gobernador Constitucional del estado de Yucatán, dio a conocer un movimiento dentro de su gabinete.

El mandatario estatal informó que Eduardo José Cervantes Domínguez será el nuevo titular de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de la entidad.

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"Nombré a Eduardo José Cervantes Domínguez como Director General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán, quien asume esta responsabilidad en sustitución de Raúl Osorio Alonzo", escribió el Gobernador.

En su publicación, Díaz Mena también deseó "el mayor de los éxitos" al funcionario en el nuevo encargo que le fue asignado dentro de la administración del gobierno estatal.