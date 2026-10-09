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Fuerte choque en la Mérida-Progreso lanza a un motociclista por el aire; video muestra el accidente

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que el conductor de una motocicleta sale proyectado tras impactarse contra un automóvil en la carretera Mérida-Progreso.

Por Redacción Por Esto!

9 de oct de 2026

1 min

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Video exhibe cómo un motociclista sale proyectado tras fuerte impacto en la carretera Mérida-Progreso
Video exhibe cómo un motociclista sale proyectado tras fuerte impacto en la carretera Mérida-Progreso / Redes sociales

Un motociclista salió proyectado luego de impactarse contra un automóvil en un accidente captado en video y difundido en redes sociales, donde la publicación original ubica el hecho en la carretera Mérida-Progreso.

En las imágenes se observa el momento en que la motocicleta colisiona con el vehículo, provocando que el conductor salga despedido debido a la fuerza del impacto. La grabación comenzó a circular en redes y generó atención por la violencia del percance.

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De acuerdo con la versión compartida por el conductor del automóvil, el motociclista habría intentado cambiar del carril de baja velocidad al de alta sin verificar previamente el tránsito a través del espejo retrovisor. En ese momento, el automóvil que circulaba por el carril habría impactado contra la motocicleta.

Hasta el momento, con la información disponible en la publicación, no se precisan las circunstancias completas del accidente ni se cuenta con información confirmada sobre el estado de salud del motociclista.

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El hecho pone nuevamente sobre la mesa la importancia de tomar precauciones al cambiar de carril, utilizar los espejos retrovisores, señalizar las maniobras y mantener una distancia adecuada entre vehículos para reducir el riesgo de accidentes en carretera.

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