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Jóvenes viven tremendo susto al grabar a un presunto “Wáay” en Buctzotz; video se vuelve viral

En redes sociales circula el video de un grupo de jóvenes que captó en el Centro de Buctzotz a un supuesto ser que deambulaba en la oscuridad.

Por Concepción Noh

9 de oct de 2026

1 min

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Graban a presunto wáay en Buctzotz
Graban a presunto wáay en Buctzotz / Especial

Un video grabado por jóvenes de Buctzotz que se encuentra circulando en redes sociales ha llamado la atención de los habitantes, ya que presuntamente retrataría el momento en que un wáay (brujo) estaría cambiando de forma en el Centro por la madrugada.

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Según lo explicado por los jóvenes que grabaron el contenido, se encontraban en el primer cuadro de la cabecera, aproximadamente a las 3:00 horas cuando empezaron a escuchar alaridos y gruñidos, por lo que rápidamente se acercaron al origen del sonido y empezaron a tomar videos con sus teléfonos.

@t3rr0r666 un grupo de jóvenes de la comunidad de Buctztoz Yucatán lograron capturar una figura humanoide, muchos asegurar que se puede tratar de un Uay pek, ustedes que piensan? verdad o falso??#buctzotz #terror #yucatán ♬ Horror Inside - Andreas Rönnberg

Minutos después notaron como un ser corría a la distancia y desaparecía en la oscuridad, por lo que de inmediato lo asociaron a un wáay, una criatura sobrenatural del folclor maya que destaca por ser un brujo que puede transformarse en animal.

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La grabación ha despertado el miedo y la curiosidad de los habitantes, quienes han expresado posibles explicaciones en las redes sociales acerca de este hecho.

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