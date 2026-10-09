Activan doble Alerta Amber en Yucatán por desaparición de una adolescente y un niño de 3 años en Chablekal

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó dos alertas Amber en Yucatán para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la búsqueda y localización de Kira Eileen Couoh Dzul, de 16 años, y Hiram David Couoh Dzul, de 3 años, quienes fueron vistos por última vez el 8 de octubre de 2026 en la localidad de Chablekal, al norte de Mérida.

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De acuerdo con las fichas de búsqueda emitidas por la FGE, ambos fueron vistos por última vez en compañía uno del otro, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero. Las autoridades señalaron que se teme por su integridad, ante la posibilidad de que puedan ser víctimas de la comisión de un delito.

La alerta correspondiente a Kira Eileen Couoh Dzul quedó registrada con el número AAYUC160/2026. La adolescente es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.50 metros, pesa alrededor de 65 kilogramos, tiene ojos color café claro y cabello lacio teñido de rojo, largo hasta media espalda. Como seña particular, tiene las cejas pobladas.

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Por su parte, la ficha de búsqueda de Hiram David Couoh Dzul, de tres años, fue emitida con el número AAYUC161/2026. El menor mide aproximadamente 90 centímetros, pesa cerca de 18 kilogramos, tiene ojos color café oscuro y cabello negro, corto y lacio. En la ficha no se proporcionaron datos sobre su vestimenta al momento de su desaparición.

Ambas alertas fueron emitidas el 8 de octubre y ubican los hechos en Chablekal, comisaría de Mérida. La Fiscalía solicitó la colaboración de la población para aportar cualquier información que contribuya a localizar a la adolescente y al niño.