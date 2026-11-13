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Yucatán / Mérida

Niños de los Centros de Atención Múltiple protagonizan desfile de la Revolución Mexicana en Mérida

Niñas y niños de los CAM participan en la conmemoración con vestuarios coloridos y banderas junto a sus maestras y familiares.

Por Redacción Por Esto!

13 de nov de 2026

1 min

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Los alumnos de los Centros de Atención Múltiple convierten el Centro Histórico en un espacio de convivencia
Los alumnos de los Centros de Atención Múltiple convierten el Centro Histórico en un espacio de convivencia / Especial

El Centro Histórico de Mérida se llenó de color y alegría con la participación de niñas y niños de los Centros de Atención Múltiple (CAM) en el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, donde los pequeños se convirtieron en protagonistas de una celebración marcada por la inclusión y el entusiasmo.

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Desde la Plaza Grande, los estudiantes recorrieron las calles acompañados de sus maestras y familiares, quienes compartieron con ellos este momento especial.

Los participantes lucieron diversos vestuarios alusivos a la fecha, portaron banderas y disfrutaron de una jornada en la que la música y las sonrisas estuvieron presentes.

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La actividad reunió a familias y espectadores que presenciaron el paso de los contingentes, en los que los menores demostraron su entusiasmo y orgullo por formar parte de las celebraciones cívicas de la capital yucateca.

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