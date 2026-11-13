Niños de los Centros de Atención Múltiple protagonizan desfile de la Revolución Mexicana en Mérida

El Centro Histórico de Mérida se llenó de color y alegría con la participación de niñas y niños de los Centros de Atención Múltiple (CAM) en el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, donde los pequeños se convirtieron en protagonistas de una celebración marcada por la inclusión y el entusiasmo.

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Desde la Plaza Grande, los estudiantes recorrieron las calles acompañados de sus maestras y familiares, quienes compartieron con ellos este momento especial.

Los participantes lucieron diversos vestuarios alusivos a la fecha, portaron banderas y disfrutaron de una jornada en la que la música y las sonrisas estuvieron presentes.

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La actividad reunió a familias y espectadores que presenciaron el paso de los contingentes, en los que los menores demostraron su entusiasmo y orgullo por formar parte de las celebraciones cívicas de la capital yucateca.