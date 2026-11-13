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Roban más de 130 metros de cableado eléctrico en primaria de Kanasín

La Escuela Primaria Víctor Cervera Pacheco de Kanasín pidió a padres de familia, vecinos y comunidad escolar mantenerse alertas ante actividades sospechosas.

Por Redacción Por Esto!

13 de nov de 2026

1 min

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La escuela difundió evidencia de lo ocurrido y solicitó la colaboración ciudadana
La escuela difundió evidencia de lo ocurrido y solicitó la colaboración ciudadana / Especial

La Escuela Primaria Víctor Cervera Pacheco, ubicada en Kanasín, reportó el robo de más de 130 metros de cableado eléctrico de sus instalaciones, situación que generó preocupación entre la comunidad escolar.

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A través de sus redes sociales, el plantel informó sobre lo ocurrido y compartió una publicación como evidencia del hecho, con el propósito de dar a conocer el caso entre padres de familia, estudiantes y vecinos de la zona.

Ante el robo del cableado eléctrico, la escuela solicitó a la comunidad mantenerse atenta ante cualquier actividad sospechosa que pudiera estar relacionada con lo ocurrido.

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Asimismo, pidió que cualquier persona que cuente con información que permita esclarecer el robo o identificar a los responsables la reporte a las autoridades correspondientes.

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