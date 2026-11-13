Coparmex Yucatán descarta alerta por incapacidades médicas falsas del IMSS

El sector empresarial de Yucatán no tiene reportes sobre la emisión irregular o irresponsable de incapacidades médicas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que hasta el momento no existe una situación de alerta en la entidad, afirmó David Reyes Aguiar, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mérida.

Ante los señalamientos sobre un presunto comunicado del IMSS dirigido a las empresas para advertir sobre la circulación de incapacidades falsas, el dirigente señaló que estarán atentos a cualquier información oficial de la institución, aunque aclaró que las compañías reconocen y respetan el derecho de los trabajadores a recibir atención médica y tramitar una incapacidad cuando su estado de salud lo requiere.

Agregó que el antecedente que el sector empresarial conocía era una alerta relacionada con registros e inscripciones masivas fraudulentas, sin que este asunto derivara en una problemática local.

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En otro tema, Reyes Aguiar hizo un llamado al IMSS para mejorar la atención integral de los derechohabientes y garantizar el suministro suficiente de medicamentos en las unidades médicas, además de mantener en funcionamiento servicios esenciales como guarderías y consultas médicas oportunas.

El presidente de Coparmex Mérida consideró necesario que las aportaciones económicas realizadas por patrones y trabajadores se reflejen en servicios de calidad.

“Nuestro exhorto al IMSS es a la atención de los trabajadores; que los recursos que pagamos, que no son pocos, sirvan para el pago de medicinas, guarderías y la atención de nuestra plantilla laboral”, manifestó.

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Por su parte, el IMSS advirtió sobre una modalidad de fraude que se ofrece mediante Facebook y WhatsApp, donde personas prometen tramitar incapacidades y recetas médicas a cambio de información personal, como el Número de Seguridad Social, CURP, clínica de adscripción y datos de la empresa. Los estafadores elaboran una plantilla con los datos proporcionados, envían un borrador y, después de recibir el pago, entregan un archivo PDF que no aparece en los sistemas institucionales.

La dependencia advirtió que utilizar estos documentos constituye un delito y expone los datos personales de los trabajadores a redes de estafadores. Por ello, exhortó a los patrones a verificar la autenticidad de las incapacidades mediante el Escritorio Virtual del IMSS, en el apartado Consulta de incapacidades, patrón.