Tren Maya supera los 70 mil pasajeros extranjeros en 2026; Sectur reporta aumento de 3%

El Tren Maya transportó a más de 70 mil 900 pasajeros extranjeros entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un incremento de 3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, informó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 13 de noviembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la funcionaria presentó los resultados del sector turístico nacional y destacó el crecimiento en el número de visitantes internacionales que utilizaron este sistema ferroviario.

¿Cuántos turistas extranjeros viajaron en el Tren Maya durante 2026?

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Turismo (Sectur), más de 70 mil 900 pasajeros extranjeros utilizaron el Tren Maya durante los primeros nueve meses del año, cifra que representa un crecimiento anual de 3 por ciento.

El dato corresponde exclusivamente a pasajeros internacionales, por lo que no incluye el total de usuarios nacionales que viajaron en el sistema ferroviario durante ese periodo.

Rodríguez Zamora presentó este resultado como parte de los indicadores turísticos de México, que registró un aumento en la llegada de visitantes internacionales.

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Turismo internacional en México supera los 36 millones de visitantes

La secretaria de Turismo informó que, de enero a septiembre de 2026, México recibió 74.9 millones de viajeros internacionales, un incremento de 5.6 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

De esa cifra, 36 millones correspondieron a turistas internacionales que permanecieron al menos una noche en el país, lo que significó un aumento anual de 3.8 por ciento.

También destacó el crecimiento de distintos mercados emisores de visitantes, entre ellos Colombia, con 27 por ciento; Brasil, con 26.8 por ciento; Japón, con 11 por ciento, y Canadá, con 7 por ciento.

La funcionaria señaló que la recuperación del turismo brasileño también tiene relevancia para el Caribe mexicano.

El informe se presentó en el contexto de los resultados turísticos nacionales de 2026, periodo en el que Sectur reportó cinco récords históricos relacionados con la llegada de visitantes, el gasto turístico y el sector de cruceros.

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