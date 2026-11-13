Federación mantendrá vigilancia contra el gusano barrenador en Yucatán

El Gobierno federal mantendrá las acciones de vigilancia y control del gusano barrenador del ganado, aunque durante una visita a Yucatán no anunció nuevas medidas específicas ni presentó cifras sobre la evolución de la plaga en el estado.

Ulises Mejía Haro, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, explicó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) mantiene labores de inspección, detección de enfermedades y atención de animales afectados por el gusano barrenador.

Entre las acciones mencionó el uso de la técnica del insecto estéril, que consiste en liberar moscas incapaces de reproducirse para reducir progresivamente la población del parásito.

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La estrategia requiere vigilancia epidemiológica y coordinación entre autoridades federales, estatales, organizaciones ganaderas e instancias internacionales, señaló.

Sin embargo, Mejía Haro no informó cuántos animales han resultado afectados en Yucatán, cuál es la distribución territorial de los casos ni qué resultados han obtenido las medidas sanitarias aplicadas hasta ahora.

Tampoco precisó si se ampliarán los operativos de inspección o si habrá recursos adicionales para combatir la plaga en las explotaciones ganaderas de la entidad.

Rastro TIF y genética

En materia de infraestructura, el subsecretario reconoció la propuesta del Gobierno de Yucatán para establecer un rastro Tipo Inspección Federal (TIF), destinado al sacrificio y procesamiento de ganado bajo controles sanitarios certificados.

Este tipo de instalaciones permite cumplir requisitos de inocuidad y facilita la comercialización de productos cárnicos en mercados que exigen determinadas condiciones de procesamiento.

No obstante, el funcionario no dio a conocer la ubicación prevista, el monto de inversión, las instituciones que financiarían la obra ni una fecha para iniciar su construcción.

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Por tanto, el proyecto permanece sin un calendario público definido a partir de la información presentada durante el encuentro.

Otro asunto abordado fue la importación de material genético bovino procedente de Brasil.

Mejía Haro solicitó al gobernador Joaquín Díaz Mena dar seguimiento, junto con el Senasica, al protocolo sanitario necesario para permitir esas operaciones.

El mecanismo debe establecer las condiciones para introducir genética ganadera del país sudamericano y garantizar el cumplimiento de los requisitos zoosanitarios correspondientes.