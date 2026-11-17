Trabajadores jubilados y pensionados de Petróleos Mexicanos (Pemex) se manifestaron a las afueras del Aeropuerto Internacional de Mérida “Manuel Crescencio Rejón” para exigir la atención inmediata ante el desabasto continuo de medicamentos y la falta de cobertura en procedimientos quirúrgicos por parte de la empresa Atlantis, proveedora de servicios de salud para la paraestatal.

​Servio Rosado Aparicio, representante del movimiento de jubilados, denunció que han transcurrido 47 días sin que las farmacias asignadas cuenten con el surtido necesario de medicamentos ni con la atención médica especialista requerida por los derechohabientes. ​

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Según expuso el líder sindical, la problemática afecta no solo la entrega de recetas, sino la realización de cirugías pendientes en diversas especialidades, entre las que destacan cardiología, oftalmología (cataratas), neurocirugía y procedimientos generales como hernias. ​

Exigen garantías por escrito ​durante la manifestación, los inconformes señalaron que, aunque las autoridades y enlaces de la empresa han prometido soluciones diarias, la situación no ha cambiado en los hechos, por lo que desestimaron los acuerdos verbales y demandaron compromisos firmados. ​

"Las palabras se las lleva el viento y ya nos han engañado mucho; queremos algo firme por escrito", aseveró Rosado Aparicio, al tiempo que criticó los trámites burocráticos y la constante reimpresión de recetas sin que los medicamentos sean entregados. ​

Asimismo, expusieron que los derechohabientes enfrentan trabas severas en casos de emergencia, donde las autorizaciones son negadas aun cuando la vida de los pacientes está en riesgo. ​Descartan bloqueo total, pero mantienen presión ​para evitar afectaciones mayores al tránsito de pasajeros y usuarios de la terminal aérea, la dirigencia de los jubilados informó que no realizarán el cierre de las vialidades principales, aunque mantendrán presencia en los accesos. ​

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Servio Rosado anunció que para este miércoles, a las 10:00 horas, sostendrán una reunión en las instalaciones de la empresa prestadora del servicio, en la que se prevé la participación de médicos administradores y del área de Capital Humano para acordar la regularización del servicio de salud.

​La representación sindical dejó en claro que mantendrán la presión social y los avisos a las autoridades de seguridad pública y del Gobierno del Estado de Yucatán hasta que las farmacias se encuentren abastecidas al 100 por ciento y se garantice la cobertura médica para la totalidad de los jubilados.