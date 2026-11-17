Los problemas de salud mental han rebasado la capacidad de atención del sistema de salud en Campeche, incluido el Hospital Psiquiátrico, que requiere ampliar urgentemente su infraestructura, incrementar el número de camas y acercar sus servicios a la población de la capital y los municipios.

Así lo advirtieron especialistas del Colegio de Psicólogos de Campeche A. C., quienes alertaron sobre el aumento de trastornos como estrés, ansiedad y tristeza persistente, que actualmente afectan incluso a menores de entre 11 y 13 años.

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El presidente del Colegio, Luis Miguel López Cuevas, señaló que es necesario conocer cuántas personas requieren atención psicológica y psiquiátrica, cuántas realmente la reciben y cuántas permanecen en espera, deben trasladarse a otros municipios o estados, o recurren a servicios particulares ante la limitada capacidad de las instituciones públicas.

Advirtió que el Hospital Psiquiátrico cuenta con amplia experiencia en el tratamiento de trastornos mentales, pero actualmente está rebasado y su ubicación, a varios kilómetros de la ciudad, dificulta la atención oportuna de las emergencias.

Planteó ampliar su capacidad hospitalaria y establecer servicios más cercanos a la población, incluso mediante instalaciones en la capital y los municipios, para evitar que la distancia se convierta en otro obstáculo para recibir atención.

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Explicó que entre los principales motivos de consulta privada figuran la ansiedad, irritabilidad, tristeza persistente, alteraciones del sueño y problemas escolares y familiares, relacionados con conflictos en el hogar, violencia, divorcios, duelos, aislamiento, sobrecarga laboral y responsabilidades de cuidado. A esta problemática se suma el incremento de las adicciones y el consumo de sustancias entre jóvenes y adolescentes.

López Cuevas destacó que los adolescentes son actualmente uno de los sectores más afectados debido, entre otros factores, al aislamiento relacionado con las redes sociales, la soledad, las pérdidas y la falta de redes de apoyo, además de situaciones vinculadas con la sexualidad y el uso y abuso de sustancias. Subrayó que el estrés y la ansiedad ya presentan manifestaciones desde los 11, 12 y 13 años.

Aunque reconoció que ha aumentado la demanda de atención en consultorios de psicología y psiquiatría, advirtió que muchas familias carecen de recursos para pagar entre 800 y mil pesos por una consulta semanal. Ante esta situación, el Colegio cuenta con un directorio de especialistas que ofrecen atención a bajo costo, con tarifas de entre 300 y 400 pesos.

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El dirigente también consideró indispensable ampliar la disponibilidad de camas hospitalarias y garantizar el seguimiento de los pacientes después de recibir atención de urgencia, particularmente en casos de ideación e intentos suicidas. En este sentido, cuestionó qué ocurre con las personas una vez superada la crisis, cuando todavía necesitan acompañamiento profesional.

Recordó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró en 2025 una tasa nacional de 5.6 defunciones por suicidio por cada 100 mil habitantes, por lo que pidió establecer estadísticas verificables sobre consultas, tiempos de espera para una primera cita, emergencias atendidas y pacientes que reciben seguimiento.

Señaló que el Colegio realiza cursos, capacitaciones y pláticas en escuelas primarias y secundarias, pero insistió en que las autoridades deben fortalecer los servicios de atención emocional, pues detectar y atender oportunamente una crisis puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.