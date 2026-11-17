La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo este martes 17 de noviembre una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, en la que ambos mandatarios acordaron fortalecer la cooperación comercial, científica, tecnológica y ambiental entre sus países.

El encuentro se realizó en Shenzhen, China, en el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Durante la reunión, Sheinbaum destacó la importancia de mantener una relación de cooperación con China y agradeció la invitación para participar en la 33ª Reunión de Líderes Económicos de la APEC.

Sheinbaum busca una relación comercial más equilibrada con China

La mandataria mexicana expresó su interés en ampliar los intercambios comerciales y avanzar hacia una relación económica más equilibrada y diversificada entre ambos países.

Para ello, destacó las oportunidades de inversión que ofrece el Plan México, así como la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos en infraestructura, agricultura, tecnología y energías limpias.

De acuerdo con la Cancillería, los mandatarios también reafirmaron su intención de fortalecer la Asociación Estratégica Integral que mantienen México y China.

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México y China abordaron cooperación contra el sargazo y cambio climático

En materia ambiental, Sheinbaum y Xi Jinping analizaron proyectos de colaboración para combatir el sargazo, sanear y restaurar ríos, mejorar la gestión del agua y conservar la biodiversidad.

También abordaron el manejo de residuos mediante esquemas de economía circular, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de ciudades resilientes, tomando como referencia el modelo de Shenzhen.

En el ámbito científico, acordaron impulsar la formación de especialistas y la investigación conjunta en matemáticas, biotecnología, agricultura y energías limpias.

Asimismo, plantearon fortalecer el Programa de Intercambio de Jóvenes Científicos.

Sheinbaum invita a Xi Jinping a la Cumbre APEC 2028 en México

Durante el encuentro, Claudia Sheinbaum invitó al presidente Xi Jinping a participar en la Cumbre de la APEC de 2028, que tendrá a México como país anfitrión.

La presidenta aseguró que su visita representa una nueva etapa en las relaciones bilaterales, sustentada en la cooperación para el desarrollo y la prosperidad compartida.

Finalmente, expresó su confianza en que las reuniones realizadas en Shenzhen permitan establecer nuevas oportunidades de colaboración económica, tecnológica y científica entre México y China.

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