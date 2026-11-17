Aunque contempla a las personas en situación de calle dentro de su Programa de Atención a Grupos Prioritarios, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) en Campeche no les asignó un presupuesto específico durante el ejercicio fiscal 2026, a diferencia de otros sectores vulnerables, como personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños de primera infancia, así como niñas, niños y adolescentes, que sí cuentan con recursos etiquetados.

De acuerdo con el presupuesto del programa, este año se proyectó una bolsa de 11 millones 773 mil 480 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples, en su componente de Asistencia Social (FAM-AS), del Ramo General 33. Sin embargo, en la distribución de los recursos no aparece ningún subprograma ni partida específica para atender a quienes viven en las calles, pese a que están incluidos entre los grupos que el propio organismo se comprometió a proteger.

Noticia Destacada Campeche registra más de 120 personas en situación de calle; 84 requieren atención especializada

El desglose presupuestal establece 3 millones 88 mil 488.11 pesos para Inclusión y Atención a Personas con Discapacidad; un millón 288 mil 991.87 pesos para Atención a Personas Mayores; 200 mil pesos para Primera Infancia; 2 millones 702 mil 565.52 pesos para Atención Integral para la Protección y Restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 842 mil 297 pesos para fortalecer la atención y protección de sus derechos en los Centros de Asistencia Social.

Se programaron 3 millones 651 mil 137.50 pesos para Otros Apoyos de Atención Social, mientras que el subprograma de Atención a Población en Condiciones de Emergencia (APCE) aparece sin recursos asignados. La suma de todos los conceptos corresponde al presupuesto total de 11 millones 773 mil 480 pesos.

La distribución presupuestal del organismo contempla más de 3 millones de pesos para personas con discapacidad y 1.2 millones para adultos mayores, / Alejandro Balan

En su documento rector, el SEDIF establece que el objetivo del Programa de Atención a Grupos Prioritarios es promover condiciones y oportunidades de desarrollo integral e inclusivo para niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, pueblos originarios, personas en situación de calle, personas en proceso de reinserción social e integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, entre otros sectores.

También plantea mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad por factores sociales, económicos, culturales y ambientales, mediante acciones de inclusión, autonomía, participación social y acceso a servicios básicos, así como el fortalecimiento de los centros de atención y asistencia social. Su cobertura comprende los 13 municipios del estado, aunque está sujeta a la disponibilidad presupuestal del FAM-AS.

Noticia Destacada Atropellan a hombre en situación de calle en la Manigua, Ciudad del Carmen; motociclista se da a la fuga

Problemática grave

Ante esta situación, la diputada Delma Rabelo Cuevas, tercera vocal de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, advirtió que la indigencia representa una problemática grave que no puede seguir normalizándose ni atenderse exclusivamente mediante acciones de asistencia social.

La legisladora señaló que la propia Secretaría de Inclusión (SEIN) ha reconocido la identificación de 120 personas en situación de calle en Campeche, de las cuales el 70 por ciento enfrenta problemas de adicciones o de salud mental, lo que evidencia la necesidad de una respuesta coordinada y urgente por parte de las autoridades.

Expuso que esta población requiere mucho más que albergues o acciones para retirarla de las calles, pues necesita atención médica, psicológica y psiquiátrica, tratamiento de adicciones, acompañamiento social y, cuando sea posible, procesos de reintegración familiar y laboral.

Rabelo Cuevas también llamó a evitar la estigmatización, al subrayar que vivir en la calle no convierte a nadie en delincuente. Advirtió que la falta de atención incrementa las condiciones de vulnerabilidad tanto de estas personas como de la propia comunidad.

Exigió acciones de prevención, atención y seguimiento, así como mayores recursos públicos, al considerar que detrás de cada persona que vive en las calles existe una historia y una necesidad que también merecen atención y dignidad.