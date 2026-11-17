La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que 781 migrantes permanecen en Mapastepec, Chiapas, bajo el acompañamiento del Instituto Nacional de Migración (INM), mientras continúan las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a México si no detiene las caravanas.

Durante la conferencia mañanera de este martes 17 de noviembre, la funcionaria explicó que el contingente está integrado principalmente por personas provenientes de Honduras y El Salvador, algunas de las cuales ya decidieron regresar a sus países de origen.

Asimismo, aseguró que, de las 24 caravanas migrantes registradas en el sur de México, ninguna ha llegado a la frontera con Estados Unidos.

¿Qué pasará con los 781 migrantes que permanecen en Chiapas?

Rodríguez Velázquez señaló que personal del INM mantiene comunicación con los integrantes de la caravana para explicarles las restricciones de ingreso a Estados Unidos y las alternativas disponibles en México.

Detalló que las autoridades analizan individualmente la situación de los migrantes para facilitar su retorno seguro o, cuando cumplen los requisitos legales, permitir su permanencia en territorio mexicano.

Noticia Destacada Caravana de un centenar de migrantes parte desde Honduras hacia Estados Unidos en desafío a Trump

También explicó que algunos casos son canalizados a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), mientras que otros reciben atención del Sistema Nacional DIF, particularmente cuando hay menores de edad involucrados.

Segob responde a amenazas de aranceles de Donald Trump

Ante las nuevas advertencias del mandatario estadounidense, la titular de Gobernación insistió en que México mantiene una estrategia de información, acompañamiento y atención humanitaria.

Destacó que las autoridades han atendido aproximadamente 24 caravanas procedentes de Centroamérica, cuyos integrantes han permanecido en el sur del país o han optado por otras alternativas migratorias.

Gobierno federal brinda atención médica a migrantes

Rosa Icela Rodríguez también informó que la Secretaría de Salud, encabezada por David Kershenobich, participa en un programa especial de atención médica para personas en situación de movilidad.

Subrayó que las acciones del Gobierno federal se desarrollan bajo tres principios: respeto a los derechos humanos, protección de niñas, niños y adolescentes, y preservación de la unidad familiar.

La funcionaria aseguró que las autoridades continuarán con el acompañamiento de la caravana que permanece en Chiapas y con la revisión de las solicitudes de quienes buscan regresar a sus países o quedarse legalmente en México.

IO